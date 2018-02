Llibertat d'Expressió

Guanyem Badalona en Comú portarà al ple municipal una moció de suport a Valtonyc i la llibertat d'expressió

La decisió del Tribunal Suprem de ratificar la condemna de tres anys i mig de presó al raper mallorquí Josep Miquel Arenas Beltrán, més conegut com a Valtonyc, ha provocat una onada de solidaritat al carrer que Guanyem Badalona en Comú vol traslladar al Ple Municipal ordinari de l’Ajuntament, que es celebrarà el proper dimarts 27 de febrer a les 18h.

La formació de l’alcaldessa, Dolors Sabater, presentarà dimarts una moció en defensa de la llibertat d’expressió i de suport al raper mallorquí Josep Miquel Arenas Beltrán (Valtonyc). La formació municipalista considera que s’està vulnerant el dret a la llibertat d’expressió per part del govern estatal del PP, des de l’aprovació de l’anomenada “Llei Mordassa”, pel que també proposa una reforma del codi penal.

La moció també demana el recolzament municipal als grups que, amb la seva acció, defensen la llibertat ideològica i d’expressió, com la Plataforma No Callarem (que aplega artistes solidaris amb Valtonyc) que al maig de 2017 va celebrar un concert al parc de Gran Sol del barri de Llefià (Badalona) per alçar la veu per la llibertat d’expressió.

D’aquesta manera Guanyem vol que Badalona se sumi a Barcelona, on aquest divendres el Ple Municipal ha aprovat una declaració institucional en el mateix sentit amb el vot favorable de PSC, PDeCAT, BComú, CUP i ERC.