Docents 080 exigeix a Educació mesures urgents davant els desnonaments que afecten infants

Habitatge

L’impacte de la crisi d’habitatge afecta greument a la comunitat educativa

Aquest dimarts 1 de juliol, la Plataforma Docents 080 ha lliurat oficialment al Consorci d’Educació de Barcelona i al Departament d’Educació de l’informe “Detecció de situacions d’infrahabitatge i desnonaments en centres educatius de Barcelona”. L’informe, elaborat a partir de dades recollides en 46 centres educatius de la ciutat, alerta sobre una realitat sistemàtica i greument invisibilitzada: l’impacte de la crisi d’habitatge en la infància i en el dret a l’educació.

215 infants afectats per desnonaments durant aquest curs escolar.





180 infants reallotjats en pensions i allotjaments d’urgència.





96% dels centres han detectat alumnat vivint en infrahabitatge.





85% reporten canvis de domicili i 13% han identificat casos de sensellarisme infantil.





El 90% dels centres constaten afectacions greus en l’estat emocional de l’alumnat, com estrès, nerviosisme i dificultats de concentració.





Les escoles denuncien la manca de protocols i de recursos humans per fer front a aquesta realitat.





Aquestes dades posen de manifest una vulneració estructural de drets que impacta de ple en la igualtat d’oportunitats educatives i en la vida dels infants i adolescents.

Davant d’aquesta situació, hem exigit al Consorci i al Departament d’Educació que assumeixin les seves responsabilitats i proposin mesures immediates per garantir una educació en igualtat de condicions per a tots els infants.

Durant la reunió, també s'ha demanat al Consorci que intercedeixi amb urgència amb l’Ajuntament de Barcelona per aturar el desnonament previst aquest dimecres al barri de Vallcarca, que afecta 13 menors. Considerem que desnonar infants és una línia vermella que no es pot creuar. Aquesta petició compta amb el suport de 43 centres educatius, 64 AFA’s, 58 entitats socials i educatives i més de 2.200 adhesions al manifest impulsat per Docents 080.

Recorden que aquesta realitat no és exclusiva de Barcelona. A Salt, les companyes de Docents 17190 i altres grups de docents a tot el territori també han denunciat una onada de desnonaments que afecta greument la seva comunitat educativa. Cal una resposta coordinada a nivell de país. La infància ha de ser una prioritat arreu.

Durant la reunió, representants del Consorci i del Departament d’Educació s’han compromès a estudiar l’informe, a parlar amb altres departaments i institucions com habitatge i drets socials per visibilitzar la situació, acompanyar i detecció de casos. I ens hem emplaçat al setembre per iniciar aquest treball interdepartamental.

A partir del mes de setembre, amb l’inici del nou curs escolar, impulsarem un seguiment actiu i públic d’aquestes demandes i exigirem responsabilitats i resultats concrets al Consorci i al Departament.

Les escoles són espais de protecció, però no poden carregar en solitari amb les conseqüències d’un sistema que vulnera drets fonamentals. Cal una actuació estructural, valenta i transversal per garantir el dret a l’habitatge i el dret a l’educació de tots els infants.