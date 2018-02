Llibertat d'Expresió

MÉS per Mallorca considera inacceptable i injusta la sentència contra Valtonyc

MÉS per Mallorca ha denunciat la sentència emesa avui pel Tribunal Suprem que condemna el jove cantant Josep Arenas, conegut com a Valtonyc, a tres anys i mig de presó. "Una sentència inacceptable i injusta, que envia a la presó un jove per les lletres de les seves cançons, que poden no compartir, però que mai no haurien de fer-se servir per part de ningú de forma interessada per anar contra el dret a la llibertat d'expressió, sagrat a qualsevol Estat de dret", ha afirmat el portaveu parlamentari, David Abril.

Segons Abril, "sentències així s'emmarquen en l'escalada de la por per part dels aparells de l'Estat, i posen en entredit els fonaments de la democràcia i l'Estat de dret, perquè els tribunals no fan altra cosa que donar ales i acompanyar les dèries de personatges de l'extrema dreta com Jorge Campos que és qui va impulsar la denúncia, i girar l'esquena a la societat".

"Allò que no entén ningú és la insensibilitat i la inflexibilitat d'uns tribunals capaços d'enviar a la presó al jove mallorquí Valtonyc per les lletres d'unes cançons mentre salven de la presó a condemnats per corrupció com Jaume Matas o Iñaki Urdangarin", ha sentenciat Abril.