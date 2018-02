Llibertat d'Expressió

Acte de solidaritat amb Valtonyc a l'Ateneu de Felanitx

Aquest dissabte a les 18h, l'Ateneu de Felanitx i el grup de suport per la llibertat de Valtonyc han organitzat un concert en suport al raper Josep Valtonyc. Es comptarà amb les actuacions de de Vers Endins, GreSka, F/E/A ,Toninaina, PD Pandereta i també de Valtonyc.

Tal com recorda dBalears, Valtonyc fou condemnat per l'Audiència Nacional espanyola a tres anys i mig de presó per la lletra d'una de les seves cançons. Concretament, se l'acusa d'ultratge a la corona espanyola i enaltiment del terrorisme. «Per això demanam màxima solidaritat amb aquesta causa. La llibertat d'expressió ha de ser un dret en qualsevol estat», han reivindicat des de l'organització