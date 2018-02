Presos polítics

Músics per la Llibertat a Palma canten per la llibertat de de Valtonyc

La plataforma Músics per la Llibertat s'ha concentrat un dijous més a la plaça de Cort per demanar la llibertat dels presos polítics; aquest dijous, però, han fet especial èmfasi "al nostre pres polític, Valtonyc", han dit els manifestants a la plaça. Seguidament, han fet una glosa i entonat el 'Cant dels ocells', com ja és habitual en cada concentració.

La glosa de la que s'ha fet ressò dBalears diu: En Valtonyc va cantar veritats del rei Borbó. No el deixen ni alenar, volen que vagi a presó» han cantat"

Per la seva banda, Ara Balears recorda que Músics per la Llibertat veu la llum gràcies a la voluntat d'Anna Ortega, qui "a través de la música vol donar visibilitat a l'empresonament de membres de la societat civil i polítics del nostre país i demanar-ne l'alliberament". El seu objectiu és aconseguir que "cada dia el 'Cant dels ocells' soni a la majoria de municipis".