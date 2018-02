El President Puigdemont inaugura Firaporc per videoconferència

Carles Puigdemont, des de Brussel·les per videoconferència, ha estat l’encarregat de inaugurar oficialment la cinquena edició de Fiporc de Riudellots de la Selva.

El President Puigdemont inaugura Firaporc per videoconferència (Imatge: Firaporc)

Segons informa Firaporc , Puigdemont ha intervingut després dels parlaments del President del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, del vicepresident de la Diputació de Girona, Fermí Santamaria, del regidor de Promoció Econòmica, Lluís Barnés i de l’alcaldessa de Riudellots de la Selva, Montserrat Roura.

A través d’una pantalla de grans dimensions, Carles Puigdemont ha destacat la solidesa del sector porcí a Catalunya capaç de competir arreu del món amb qualitat, seguretat alimentària i bones pràctiques. Puigdemont ha dit també que les empreses del sector del porc de Catalunya són un sector obert al món que pot competir a tots els supermercats del món, per exemple els de Bèlgica oferint un producte de qualitat i que Fiporc és un clar exemple de que Catalunya és un territori econòmicament pròsper i atractiu.

Un any més, l’alcaldessa de Riudellots Montserrat Roura i el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Barnés han destacat i agraït la feina feta pels més de 130 voluntaris que fan possible la fira així com de tots els patrocinadors.