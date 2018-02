Acte de l'ANC a Reus: llibertat presos polítics i missatge en vídeo del President Puigdemont

Tot el fort vent i la pluja, l'acte convocat per l'ANC a Reus ahir dissabte es va portar a terme amb èxit. Durant l'acte es va reivindicar la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la restitució de les institucions catalanes usurpades mitjançant l'article 155. L'acte estava convocat per 'Reus per la independència' (ANC) i amb la participació dels Xiquets de Reus, els cantautors Fito Luri i Miquel Vilella, els Músics per la Llibertat i L'Orfeó Reusenc.

Al vespre, a la plaça Mercadal s'havia instal·lat un gran llaç groc d’espelmes. L'encesa de les espelmes estava destinada a la caixa de solidaritat amb els presos i represaliats independentistes.

Durant l'acte es va visionar un vídeo projectat en una pantalla gegant, en què apareixien Jordi Cuixart i Jordi Sànchez en un acte del 2015.

També es va poder veure el missatge del President Puigdemont en un breu vídeo des de Brussel·les, projectat durant l'acte. Al missatge, el President exiliat ha donat ànims als oients recordant que "Hem superat moltes dificultats i no defallirem" i que "La força del poble és la que al final vencerà." Una retransmissió que ha merescut un llargs aplaudiments dels assistents.

L'acte ha comptat amb els parlaments de diversos convidats: el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro; el diputat d'Esquerra Ferran Civit i Misericòrdia Salvador, en representació dels Avis per la llibertat. L’acte ha finalitzat amb el 'Cant de la Senyera.'

Avui a Reus s’han encès espelmes per la caixa de solidaritat, s’ha vist els Jordis en un acte del 2015, s’ha vist el president Puigdemont,familiars,la gent d’Òmnium i l’ANC. Reus i el país sencer reclama la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats!#LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/WZPdX9K466 — Anna Grau (@AnnaGrau14) 4 de febrer de 2018