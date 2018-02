Per la república

L'ANC reclama que s'investeixi de nou el president legítim Carles Puigdemont

El Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana, reunit en sessió ordinària a Igualada aquest dissabte 10 de febrer, considera que s'ha entrat en una fase decisiva del camí que "ens ha de portar a la independència efectiva de Catalunya. Ara cal demostrar que uns i altres estem disposats a assumir les responsabilitats i conseqüències penals davant de l'estat demofòbic que tenim obertament en contra".

En aquesta línia, ha manifestat que reclamarà a les forces polítiques catalanes que s'investeixi de nou el president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya i de forma efectiva, sense estar condicionats als desacreditats tribunals espanyols, la llei dels quals no ha de tenir efectes sobre el territori de Catalunya des de la declaració d'independència del 27 d'octubre de 2017".

També ha denunciat la inacció, i ha anunciat que prepara mobilitzacions per donar suport a accions valentes o per exigir-les. "Per això, en cas que no hi hagi acord per a la investidura, cridem a mobilitzar-nos immediatament per exigir la investidura del president que hem votat i a favor de la República"

Demana sentit de responsabilitat als polítics en el seu lideratge cap a la independència, assumint els riscos que això comporta tot donant-los el suport necessari des de la societat civil perquè aquesta condició es pugui complir.

Remarca que quan el president Puigdemont torni a Catalunya per entomar el repte de liderar la creació efectiva de la República Catalana, l'Assemblea Nacional Catalana serà al seu costat i defensarà les nostres institucions i Govern fins a les últimes conseqüències.