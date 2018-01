8N

La patronal Fomento Nacional del Trabajo demanda la Intersindical-CSC per la vaga del 8-N

La Intersindical-CSC va fer una convocatòria de Vaga General el passat 19 d'octubre, registrant un escrit a la Conselleria de Treball amb temps i forma. El passat 7 de novembre, la Patronal Fomento del Trabajo Nacional va demanar unes mesures cautelars en contra de la convocatòria de vaga, mesures que la sala del Social del TSJC va desestimar. La vaga es va poder realitzar de forma legal i els treballadors i treballadores catalans van poder acollir-se individualment a aquest dret fonamental.

Passats més de 3 mesos de la celebració de la Vaga, el sindicat ha rebut una altra demanda de Fomento en contra de la Vaga del 8N. És una demanda que ataca la Vaga del 8N des de 3 punts de vista: "un de tècnic referent a terminis; un de legitimitat, som un sindicat petit i, diuen, només present a la Generalitat, al seu entendre només poden convocar vaga general UGT i CCOO, coincideixen en aquest punt Foment i els dos sindicats del règim i I l’argument on posen l’accent: es tracta d’una vaga política, on també coincideixen amb els sindicats del règim fins i tot citant-los".

Davant d’aquesta nova demanda, des de la Intersindical-CSC ha puntualitzat que ens trobem davant d’un greu atac al dret de vaga dels treballadors i treballadores del nostre país, aprofitant el context polític que es viu a Catalunya"

Lamenta profundament que la Patronal hagi pogut utilitzar l’argumentari dels dos primers sindicats de Catalunya per anar en contra d’aquest dret de Vaga i demanem una rectificació pública immediata als seus principals dirigents. "La demanda interposada per Fomento està destinada a impedir el normal funcionament nostre sindicat perquè s’anuncien unes possibles multes que poden arribar a ser estratosfèriques".

Emplaça el conjunt de forces sindicals, socials i polítiques que van participar de la jornada del 8N a actuar davant d’aquest greu atac cap a les llibertats fonamentals que pot suposar la demanda de la Patronal. "No podem permetre, ni com a sindicat ni com a país, que aquesta demanda triomfi perquè suposaria una de les retallades en drets laborals i sindicals més importants des de la dictadura".