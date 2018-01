Memòria històrica

Empedrats a nombroses poblacions catalanes en memòria dels deportats a camps de concentració nazis

Gracies a la la coordinació del Memorial Democràtic i en el marc dels actes del Dia Internacional de Conmemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebrava ahir 27 de gener, a diferents localitats catalanes s'han col·locat empedrats en memòria de les víctimes catalanes que van patir els camps de concentració del règim nazi.

Entre aquestes poblacions cal destacar Torà, Sanaüja, Sabadell, Tarroja de Segarra, Talavera, La Prenyanosa, Les Oluges, Cervera, Granyena de Segarra, Sant Antolí-Ribera d'Ondara i Olesa de Montserrat.

Llambordes en forma de memòria

Aquest acte simbòlic de memòria de les víctimes del nazisme va ser promogut per l'artista alemany Gunter Demnig, que fa un any va iniciar la col·locació de les llambordes-plaques stolpersteine (“pedres de topada”) a Manresa, Castellar del Vallès i Igualada en record de deportats catalans als camps nazis nascuts a aquests municipis. L'any passat se'n van col·locar 21 a Manresa, 10 a Igualada i 5 a Castellar del Vallès.

Els stolpersteine són llambordes quadrades de 10cm x 10cm fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó on es graven les dades de persones empresonades i deportades. Es col·loquen al paviment de davant dels edificis o llocs on les víctimes van viure o treballar en llibertat abans de l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de manera especial a mà, com a gest de respecte i humanitat que vol contrastar amb l’exterminació industrialitzada dels nazis.

Col·locació d'una #Stolpersteine al carrer Nou de Torà recordant l’assassinat del toranès Antoni Cases Blanc al camp de concentració de Gusen.

Aquesta acció s'ha realitzat a diferents poblacions catalanes per recordar la tragèdia viscuda pels deportats als camps nazis d’extermini pic.twitter.com/6nQl7iU3vf — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 27 de gener de 2018

En quatre punts s'han presentat avui familiars de deportats amb els quals l'Ajuntament no havia tingut contacte. Ara hi parlarem per tenir més informació. #Stolpersteine pic.twitter.com/vV5trc81tV — Ajuntament Sabadell (@Aj_Sabadell) 27 de gener de 2018