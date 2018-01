Memòria històrica

Barcelona recorda les víctimes de l’Holocaust amb un mural de grans dimensions

El mural, creat per l’artista urbà Roc Blackblock en col·laboració amb estudiants de l’Institut Moisès Broggi, es realitzarà en directe a la Plaça del Rei entre els dies 23 i 25 de gener i s’exposarà al Museu d’Història de Barcelona del 27 de gener al’11 de febrer de 2018;

L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) organitza dues activitats en el marc de la programació del Dia Internacional en Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust a Barcelona, promoguda pel Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament en col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona (MUHBA). Les propostes de l’EUROM emfatitzen la responsabilitat compartida i la importància de l’educació sobre el genocidi per fomentar el rebuig a totes les formes de discriminació, violència i antisemitisme.

Entre els dies 23 i 25 de gener, la plaça del Rei es converteix en l’escenari per a la realització d’un gran mural en homenatge a totes les víctimes de l’Holocaust i dedicat als deportats i deportades als camps nazi. L’obra serà plasmada per l'artista urbà Roc Blackblock amb la participació de 12 estudiants del Batxillerat Artístic de l’Institut Moisès Broggi. El mural es farà sobre un suport modular i quedarà exposat entre els dies 27 de gener i l’11 de febrer a la Capella de Santa Àgata del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).

La creació del mural està inspirada per la novel·la gràfica “Maus”, d’Art Spiegelman, un referent de l’art com a vehicle per a la recuperació de la memòria històrica i col·lectiva, en paraules de l’artista. La proposta parteix d’una barreja d’elements icònics, artístics, testimonials, documentals i evocatius de la multiplicitat de víctimes del genocidi amb la preocupació de transmetre la memòria de l’Holocaust a les noves generacions. El projecte és dirigit per Jordi Guixé, director de l’EUROM, i comissariat per Núria Ricart, professora de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona.

La programació de l’EUROM al MUHBA es complementa amb la conferència del director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau, Piotr Cywiński. Doctor en humanitats i historiador medieval, Cywiński és també president i cofundador de la Fundació Auschwitz-Birkenau i té una llarga trajectòria en l’educació sobre l’Holocaust. Entre els anys 2005 i 2014 va exercir de vicepresident del Consell del Centre Internacional d'Educació sobre Auschwitz i l'Holocaust. La xerrada, titulada “Auschwitz: entre la memòria i la responsabilitat”, es farà el dia 24 de gener a les 19h a la Sala Martí l’Humà del MUHBA (plaça del Rei, s/n) i serà seguida de debat. L’assistència és gratuïta i es recomana inscripció prèvia: https://goo.gl/forms/peijl9AmcZfWsudQ2

El Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust es commemora el 27 de gener, data de l’alliberament del camp nazi d’Auschwitz-Birkenau l’any 1945. Va ser establert el 2005 per l’Assemblea de les Nacions Unides.