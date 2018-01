Repressió

El regidor de Guanyem Badalona en Comú Jose Téllez compareix al jutjat de Badalona

Aquest dilluns hi ha convocada una concentració davant dels jutjats de Badalona per mostar el suport al regidor. "Defensar la llibertat d’expressió no és un delicte, és un deure!"

Avui a les 11 h, el regidor Jose Téllez, de Guanyem Badalona en Comú, ha sigut cridat a comparèixer al jutjat de Badalona per retornar uns cartells d'Òmnium que havien estat requisats, defensant així el dret a la llibertat política.