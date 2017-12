21D

La CUP proposa el Decrets de la Dignitat dins del desplegament de la República com a alternativa a la pobresa generada pel Règim del 78

Vidal Aragonés, número 3 per Barcelona Natàlia Sànchez, número 1 per Girona

La CUP proposa els Decrets de la Dignitat en el marc del deplegament de la República com a alternativa a la situació de pobresa generalitzada provocada per l'aparell judicial i polític del Règim del 78, que avantposa els interessos de les elèctriques i d'altres multinacionals a les necessitats de la gent.

Aquesta és una de les propostes que s'ha destacat aquest dimecres 6 de desembre en el context de la decisió d'una jutgessa aquest dimarts de suspendre el protocol contra la pobresa energètica. «Un resultat més de la Constitució del 78 i de tot el seu aparell judicial i polític que es posa sistemàticament al costat dels bancs, dels poderosos i de les empreses de l'IBEX 35», ha argumentat aquest matí el número 3 la llista per Barcelona de la CUP-CC, Vidal Aragonés a les portes de les oficines centrals d'Endesa a la capital catalana. Ha estat aquesta empresa la que va presentar una demanda contra el protocol que impedia tallar la llum a la gent que no ho podia pagar subscrit per la Generalitat, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.

«Ara que ve el fred, que més que mai, molta gent pateix a casa perquè ha d'escollir entre passar fred i arribar a final de mes – si és que hi arriba – defensem el NO a una Costitució que permet que la gent pugui morir de fred a casa seva», ha destacat Aragonés en referència sobretot al cas d'ara fa un any a Reus, quan una donat de 81 anys a morir en un incendi per una espelma atès que la dona feia 2 mesos que no tenia llum i que ha comportat una denúncia contra Gas Natural per homicidi imprudent i on la CUP s'ha presentat com a acusació popular.

Com ha explicat el número 3 per Barcelona, «els tribunals polítics i d'excepció, que com el Tribunal Constitucional, fan de guardians de la Constitució fa massa temps que serveixen per retallar drets i per negal-los directamet a Catalunya. I no parlem només del dret a l'autodeterminació sinó també de drets socials, com el de l'habitatge o el dret a no morir de fred a l'hivern».

Com una de les possibles alternatives, la CUP-CC proposa els Decrets per la Dignitat, unes mesures de materialització de la República Catalana per ampliar els drets polítics i socials per a la classe treballadora. Aquests es basen per exemple en una recuperació del control de sectors estratègics de l'economia com és el cas de l'energia o en l'expropiació sense compensació dels habitatges buits i en desús en mans dels bancs per posar—on en una parc públic d'habitatges de lloguer a preus que en cap cas superin el 20% del salari.

Aquestes alternatives, ha explicat, Aragonés, són totalment reals «com es demostra allà on som presents» posant com a exemple accions com les realitzades als governs de la CUP de Badalona, Sabadell, Celrà o Viladamat o també les lluites per la sobirania energètica que impulsa la CUP a indrets com la Vall Fosca.