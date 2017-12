21D

Acte central de campanya Universitats per la República a les a les 4 capitals de demarcació

El que s'havia de fer a la Facultat de Dret de la UB ha estat prohibit sota l'excusa que era un acte partidista. Davant s'aquest, la plataforma ha manifestat "Fem els actes amb un objectiu concret i considerem intolerable i un atac greu a la llibertat d'expressió que se'ns forci a modificar-los". Tot i axí l'acte es manté i es cercarà un lloc alternatiu.

La plataforma Universitats per la República celebra aquesta setmana el seus actes de campanya pel 21D. Tal i com descriu el seu eslògan “votis el que votis, vota República” l’objectiu és mobilitzar tota la comunitat universitària perquè vagi a votar i esculli una de les tres opcions republicanes.

A gairebé una setmana de les eleccions Universitats per la República ha reunit a representants dels partits independentistes a les universitats en 4 actes gairebé simultanis a les 4 capitals de demarcació per debatre sobre el model de República

que voldran implementar a partir del dia 22 de desembre.

Cal remarcar que l'acte que s'havia de fer a la Universitat de Barcelona (UB) demà a la Facultat de Dret els representats dels partits independentistes i la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet ha estat prohibit sota l'excusa que era un acte partidista. "Ens trobem davant d'un atac a la democràcia intolerable", han afirmat des de la plataforma, i han assegurat que no els "aturaran" i que, properament, s'anunciarà l'acte en un "lloc alternatiu".

Avui es farà a l'Aula Magna del Campus Catalunya de l’Universitat Rovira i Virgili (URV), i demà a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona (UdG), al Rectoral de la Universitat de Lleida (UdL) i a un lloc alternatiu que es dirà oportunament.

Tarragona

L’acte a Tarragona serà el primer i a diferència de la resta serà avui a les 17.00 hores a l'Aula Magna del Campus Catalunya de l’URV, amb la internció de Pere Grau, número 5 de JxCat, Noemí Llaurador, número 2 d’ERC i Laia Estrada, regidora de la CUP a Tarragona.

Girona

Serà aquest dijous al migdia a la Facultat de Dret de l’UdG, amb la intervenció de Marta Madrenas, número 3 de JxCat, Gerard Gómez del Moral número 19 d’ERC per Barcelona i Lluc Salellas, regidor de la CUP a Girona.

Lleida

També dijous a les 17h al Rectoral de l’UdL, i es comptarà amb Jordi Murgó, número 12 de JxCat, Gemma Espigares, número 3 d’ERC i Aida Sanuy, número 5 de la CUP.

Barcelona

A un lloc alternatiu amb la participació de la número 2 de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent; el número 9 per ERC, Ruben Wagensberg; el cap de campanya de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, i la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet