llengua

El Correllengua al País Valencià i Catalunya

El Correllengua segueix més actiu que mai. Les activitats del moviment s’han sumat a les mobilitzacions de protesta organitzades aquestes últimes setmanes per denunciar la repressió de l’Estat espanyol i reivindicar la dignitat del poble català.

Una setmana abans del referèndum de l’1 d’octubre, el Palau d’Anglesola va viure una edició del Correllengua marcada pel procés que està vivint Catalunya. A més de les activitats tradicionals del moviment, les imatges del poble al carrer defensant el dret a votar van tenir com a protagonistes les gralles, els colors i les llums esperançadores dels fanalets que van formar una imatge humana amb el “SÍ”. També es van pintar nou murals a les parets del poble a favor de la independència.

Divendres 29 de setembre, va arribar el Correllengua a Avinyó on es van organitzar parlaments de representants d’entitats i partits pel Sí. Dissabte, es va dur a terme la jornada de reflexió amb un dinar popular.

El Correllengua de l’Alt Camp també ha estat marcat pels esdeveniments de la darrera setmana. Dissabte dia 30, l’organització va desplaçar totes les activitats del moviment davant de la Biblioteca Popular de Valls, espai que va ser seu electoral el diumenge. La festa va consistir en una ballada d’elements tradicionals de la ciutat i una paella popular oberta a tothom.

L'agenda del Correllengua per aquest cap de setmana

Els dies 6, 7, 8 i 14 d'octubre se celebra a Castellar del Vallès elCorrellengua 2017. Com a novetat d’enguany, el nucli de la CAL a la vila ha obert el Primer Concurs d'Instagram (@calcastellar). Qui vulgui participar haurà de fer una fotografia amb alguna imatge relacionada amb el lema “Llengua, Cultura i Llibertat”.

Aquest cap de setmana també se celebra el Correllengua a Berga. De divendres a diumenge hi haurà activitats per homenatjar la figura i l’obra de Lola Anglada.

Al Masnou els actes del Correllenguatambé seran presents amb activitats de cinema en català (del 6 al 9 d'octubre), intercanvi de llibres (diumenge 8) i una botifarrada (dimecres 11).

El dissabte dia 7, el moviment passarà per Sant Joan de Mediona iRiudebitlles. També començaran les activitats a Santa Coloma del Gramanet que duraran fins al novembre.

Fins a finals d’aquesta setmana també es podrà veure l’exposició “Lola Anglada: art, resistència i compromís” a Pallejà, Castellar del Vallès i Berga. A partir de la setmana que ve, a Santa Coloma del Gramanet i la Pobla del Claramunt.

ACPV organitza actes per la llengua i la cultura a tot el País Valencià durant els pròxims dos mesos

El Correllengua és una campanya organitzada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) a tot el País Valencià. Des de finals de setembre fins al mes de novembre, tenen lloc a pobles i ciutats tallers infantils, cercaviles, actuacions musicals, sopars populars, conferències... per commemorar l’entrada de Jaume I a la ciutat de València i el naixement del poble valencià. Són actes lúdics i participatius, amb formats diversos, adaptats a cada poble, i que busquen celebrar la llengua i fer-ho de manera oberta i participativa.

A més, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), en compliment del seu objectiu de promoció de la nostra cultura, ha dissenyat unitats didàctiques per a tots els nivells de Primària, Secundària i Batxiller sobre Aurora Bertrana, Prudenci Bertrana i Joan Fuster, tres grans autors de la nostra literatura. L’elecció dels autors, que varia cada edició, té a veure amb els anys oficials i les commemoracions: així, enguany la Institució de les Lletres Catalanes ha declarat 2017 Any Bertrana, i commemorem el 25è aniversari de la mort de Joan Fuster.

Les unitats didàctiques, elaborades per la Secció d’Ensenyament d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), estan disponibles en format electrònic i imprès, i van acompanyades d’auques dedicades als tres autors. Amb aquesta iniciativa, oferíem al professorat material que facilite el treball en l’aula de divulgació de la nostra literatura, i que pot fer-se servir més enllà dels anys oficials de commemoració dels dos autors.

El Correllengua, en tercer lloc, també és reivindicació. Celebrem amb alegria els avanços assolits els darrers dos anys en l’àmbit de la llengua i la cultura, i alhora apuntem les fites que hem d’assolir: l’aprovació de la llei de la funció pública que contempla el pacte social i sindical per la competència lingüística, l’obertura de els emissions de Àpunt i la fi de la censura de TV3 i Catalunya Ràdio, un suport més decidit a la cultura, començar a avançar cap a la igualtat lingüística en la justícia, el comerç o el banca... a més d’estendre la reivindicació d’un finançament just per al País Valencià a més i més sectors socials del poble valencià, perquè sense un finançament just no serà possible avançar en drets lingüístics i socials.

Manifest del Correllengua 2017

Manifest infantil del Correllengua 2017