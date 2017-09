correllengua 2017

El Correllengua farà estada a la plaça de Catalunya de Barcelona

Els propers 23 i 25 de setembre, la CAL organitzarà una doble jornada lúdica i festiva per celebrar el pas del Correllengua per la ciutat de Barcelona.

Dissabte 23, a partir de les 12.30 h, es durà a terme l’activitat “Lola Anglada a través dels seus contes i il·lustracions”. Dirigida a un públic familiar i d’una forma didàctica i participativa, petits i grans podran apropar-se als contes i els personatges que va crear l’artista a través de l’animació “Merci Lola”, un recorregut musical que repassarà alguns dels títols més famosos de l’autora. Tot seguit, els assistents faran un petit homenatge a Lola Anglada a través d’un taller de dibuix dinamitzat pel Col·lectiu d’Artistes de Sants. Tot plegat, a l'”Espai Plaça Blau” de la plaça de Catalunya de Barcelona (vegeu el mapa).

Dilluns 25 els assistents podran posar a prova la seva destresa amb els “Jocs lingüístics d’enginy”, un concurs d’endevinalles sobre indrets del territori i altres temes quotidians. També hi haurà un espai de creació de rodolins per als més menuts. Aquesta activitat es farà a la Carpa Rosa d’11.00 h a 14.00 h.



Els actes s’emmarquen dins la segona edició de l’Associa‘t a la festa, un espai festiu, participatiu i obert a tothom que acollirà prop de 200 activitats impulsades per entitats de la ciutat amb motiu de la Mercè.