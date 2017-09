llengua

El Correllengua 2017 continua fent país

Aquest divendres 15, ha arribat el Correllengua a Esplugues de Llobregat. A les 19.30h, s'ha dut a terme la lectura del Manifest a La Masoveria de Can Tinturé. Per amenitzar l'acte, Jaume Calatayud i Vicente Monera faran el recital "Lola Anglada: el traç del talent, el color de la volença".

Dissabte 16, el moviment passarà per Corbins on s'organitzarà un joc d'escapament i un sopar popular.



Per una altra banda, del 16 al 28 de setembre el Pla de Santa Maria acollirà l’exposició monogràfica “Lola Anglada: art, resistència i compromís”. També organitzarà la projecció del reportatge amb aquest mateix títol realitzat per la CAL.

Finalment, diumenge 17, el Correllengua se celebrarà a Torrelavit i a Riells del Fai.