El Correllengua 2017 es dedicarà a Lola Anglada

Coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement, la CAL ha decidit dedicar el Correllengua 2017 a la il·lustradora i narradora infantil Lola Anglada. El gruix d’actes i les activitats del moviment —que enguany arriba a la 21a edició— recordaran no només la importància de l’obra de l’artista, sinó també el seu compromís amb els valors cívics, democràtics i catalanistes i el seu esperit feminista.



L’acte d’inici del Correllengua es durà a terme divendres 30 de juny al vespre i dissabte 1 de juliol durant tota la jornada. L’esdeveniment tindrà lloc a Tiana, municipi on Lola Anglada va passar molts estius i on, després de la guerra civil, va viure fins al final de la seva vida.



Els actes programats giraran entorn la figura de Lola Anglada. També es llegirà el Manifest del moviment, redactat per l’escriptora i periodista Núria Cadenes, que durant els mesos vinents escamparà el missatge del moviment arreu del territori.



Com a novetat de l'edició d'enguany, la CAL ha desenvolupat un portal web específic del Correllengua amb l'objectiu de recollir tota la informació relacionada amb el moviment i facilitar als organitzadors els materials i recursos necessaris per desenvolupar les activitats.



Un altre dels punts forts continuarà sent el Correllengua a les escoles, un conjunt d’activitats lingüístiques adreçades a nens i nenes d’infantil, primària, ESO i batxillerat per donar a conèixer la figura i l’obra de Lola Anglada. Els recursos didàctics ja es poden trobar al web del Correllengua.



El Correllengua 2017 s’impulsa amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tiana, dels hereus del llegat de Lola Anglada i també de Núria Rius Vernet i Teresa Sanz Coll, expertes en l’estudi de l’obra d’Anglada. A més, compta amb el suport i adhesió de desenes d’entitats culturals d’arreu dels Països Catalans i és possible gràcies a la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.



Qui va ser Lola Anglada?

Lola Anglada i Sarriera (Barcelona, 1892 – Tiana, 1984) és considerada la primera il·lustradora professional catalana. La seva obra forma part del nostre imaginari col·lectiu i és recordada sobretot pels seus contes il·lustrats, com En Peret, Margarida i, especialment, El més petit de tots, exemple de la lluita per les llibertats dels pobles i símbol de la resistència antifeixista. Lola Anglada va ser una ferma defensora de la democràcia i va estimar profundament Catalunya. Tant, que un cop acabada la guerra —i malgrat els riscos a què s’exposava— va voler restar al seu país en lloc d’exiliar-se, fet que marcaria definitivament la seva carrera.