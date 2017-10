llengua

Activitats a escoles i biblioteques d'arreu dels Països Catalans per celebrar el dia Francesc de Borja Moll

El conseller Martí March, de la Conselleria Educació i Universitat Illes Balears i la consellera Francesca Tur Riera, de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, han donat avui el seu suport a la Institució Francesc de Borja Moll per impulsar els actes que es duran a terme en el marc del 10 d'octubre, II Dia Francesc de Borja Moll.



A l'acte també hi han participat el cantautor i filòleg català, Isidor Marí Mayans, el secretari de la Institució, Antoni Mir, i Sofia Moisés que han explicat amb detall totes les activitats previstes durant el mes d'octubre. Aquest any se celebra la segona edició, mitjançant la planificació d’una sèrie d’activitats a les Balears, Barcelona i València.



El primer acte previst per donar el sus al dia de Francesc de Borja Moll, 10 d'octubre, és una amollada de globus per part dels alumnes de l’IES Francesc de Borja Moll de Palma, a les 11.15 h.



A més també s’han previst les següents activitats a les Illes:



Concurs Rescata-Mots!, que consistirà en: Lectura de rondalles a l’aula (orientada per la Institució Moll). Selecció d’una paraula que aparegui a la rondalla. Un cop seleccionada la paraula se’n farà una recerca al Diccionari Català Valencià Balear.



L’objectiu és fer un embarbussament. Les escoles que s’hagin inscrit prèviament obtindran les instruccions per fer la lectura dirigida d’una rondalla seleccionada per la Institució Moll.

Aquesta activitat començarà a les 9 h del matí i s’anirà fent consecutivament als diferents centres inscrits, a cada hora, fins a les 14 h, es farà una lectura consecutiva de la mateixa rondalla. Des de la Institució es recolliran tots els embarbussaments i durant el mes d’octubre es penjaran a la plana de Facebook d’aquesta entitat



El centre educatiu que hagi penjat l’embarbussament amb més m’agrada i comparticions a la xarxa rebrà com a premi una col·lecció completa dels vint-i-quatre volums de les Rondalles, un DCVB al centre i un al grup que n’aconsegueixi més a tota Mallorca. Els guanyadors es coneixeran a principis de novembre.



També hi haurà una lectura de rondalles per als nins internats a Son Espases. A les 16 hores es farà el Contarondalles per viatjar a una altre indret amb la imaginació mitjançant la lectura d’una rondalla.



Paral·lelament, també s’organitzaran lectures simultànies de rondalles a les biblioteques a les 18 hores. La tria de la rondalla i de la persona/es que faran la lectura aniran a càrrec de cada biblioteca. De la mateixa manera que amb el Rescata-Mots, cada biblioteca elegirà una paraula que aparegui a la rondalla, se cercarà el significat al DCVB i es pujarà a Facebook la paraula seleccionada. Entre els assistents, se sortejarà un lot de rondalles.



Finalment, a les 19.30h, de dia 10 d’octubre al Pati de Sant Pau del Seminari (Ciutadella) se celebrarà un acte commemoratiu amb els representants de la Institució Pública Antoni M. Alcover. Durant aquest acte, es retrà homenatge a la figura de Francesc de B. Moll.



També s’han previst activitats al llarg dels mesos de novembre i desembre.