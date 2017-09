11S2017

Organitzacions de l'Esquerra Independentista es manifesten a Barcelona en defensa del referèndum

Sota el lema "Trenquem el règim: autodeterminació països catalans", milers de persones s'han aplegat en una manifestació que ha començat tot just quan ha finalitzat la mobilització de la "Diada del Sí". La marxa ha començat a la plaça d'Urquinaona i ha finalitzat davant d'El Born Centre de Cultura i Memòria amb un acte polític. Estava convocada per per Alerta Solidària, Arran, Endavant, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Coordinadora Obrera Sindical (COS).

En un moment de la marxa, algunes persones han cremat una bandera espanyola, una francesa i una de la Unió Europea i en acabar l’acte s'ha estripat també una fotografia del rei Felip VI.

A l'acte, la diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha reivindicat la insubmissió, tot dient que no tenen por a les possibles actuacions de la fiscalia per aturar el referèndum. També ha demana a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que "posi els col·legis" perquè la ciutadania barcelonina pugui exercir el seu dret a vot i ha recordat a Podem que per treure fora el PP, cal que faci una crida a votar al conjunt del poble català el proper 1 d'octubre.