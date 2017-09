Referèndum

La CUP Tarragona: "“Malgrat Ballesteros, l’1 d’Octubre votarem!”

La CUP ha mostrat el seu compromís amb la celebració del referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya del proper 1 d’Octubre, tot i l’anunci de l’alcalde de la ciutat i del seu govern tripartit, que l’Ajuntament no facilitarà espais de votació per a la convocatòria.

Per la CUP no ha estat cap sorpresa l’anunci de l’alcalde Ballesteros de no col·laborar amb la celebració del referèndum del proper 1 d’Octubre. Tanmateix, la portaveu del Grup Municipal de la formació de l’esquerra independentista, Laia Estrada, considera que “l’alcalde Ballesteros, i el seu govern, no és ningú per negar el dret a vot a tots els tarragonins i tarragonines”. I, ha afegit, “Ballesteros un cop més confon ser l’alcalde de Tarragona en pensar-se que la ciutat és seva i la té segrestada el seu govern”.

La formació considera “molt greu” l’oposició de l’Ajuntament de Tarragona a la celebració del referèndum. Consideren que aquesta decisió no respon al sentit majoritari de la ciutadania de Tarragona. De fet, el regidor Jordi Martí ha recordat que “fins i tot més d’un centenar llarg de treballadors i treballadores municipals van mostrar el seu rebuig a l’oposició del govern municipal a la celebració del referèndum”.

A parer de Martí, “Ballesteros prefereix aferrar-se a la butaca i mantenir el seu pacte de govern amb la dreta espanyolista per allargar l’agonia municipal, en lloc de permetre que els tarragonins i tarragonines puguin votar el proper 1 d’Octubre, quan totes les enquestes diuen que el 80% de la població vol exercir aquest dret”.

En aquest sentit, Estrada afegeix, que “aquesta és una mostra més que el govern municipal ha entrat en un camí mort, veient que el seu projecte polític està totalment esgotat i deslegitimitat per la majoria de la població”.

I, ha recordat, que el problema de Ballesteros “no sols és la independència de Catalunya, sinó que el seu govern –i ell en persona- tenen al·lèrgia a tot allò que sigui un procés participatiu on els tarragonins i tarragonines puguem decidir, tal i com hem constatat aquests dos anys, quan han votat en contra de realitzar una consulta sobre els Jocs del Mediterrani o el BCN World”.

Tot i la no col·laboració de l’Ajuntament de Tarragona en la consulta del proper 1 d’Octubre, els cupaires estan convençuts que tots i totes les tarragonines que ho desitgin podran exercir el seu dret a vot, fent-ho en edificis d’altres administracions públiques.

Amb tot, per això, Jordi Martí creu que “el senyor Ballesteros sap que la seva oposició a la consulta és pura retòrica propagandística, ja que tant la Generalitat de Catalunya, com especialment la societat civil i les entitats de la ciutat, farem possible que els tarragonins i tarragonines puguem votar malgrat li pesi a Ballesteros i als seus socis de govern”.

Per últim, la CUP ha fet una crida a tota la ciutadania a mostrar el seu rebuig a la decisió de Ballesteros en els centenars d’actes que s’han organitzat a la ciutat, ja sigui en motiu de la Diada Nacional com de les Festes de Santa Tecla, “per tal de deixar-li clar al mal govern que la ciutadania de Tarragona vol exercir els seus drets més elementals i defensar la democràcia vers la demofòbia i el caciquisme municipal”, ha conclòs Estrada.