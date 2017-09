11S2017

Clam unànime a favor de la independència

Barcelona ha estat aquesta tarda un clam unànime a favor de la independència. Des del migdia, els carrers del centre de Barcelona s’ha convertit en un formigueig de gent amb samarretes del Sí i estelades que a partir de les 16 h ja s’han anat repartint pels trams corresponents. Pancartes a favor del referèndum, de la República i de la independència tenyien els carrers de la ciutat.

Un dels moment més emotius ha estat el minut de silenci que s’ha viscut just a l’inici de la concentració. Barcelona ha emmudit en record a les víctimes de l’atemptat del mes passat a la ciutat comtal. El minut de silenci ha estat molt respectat i només els helicòpters que sobrevolaven el centre han trencat el silenci.

Puntualment, les quatre lones han sortit dels quatre extrems del signe “més” (carrer Casanova, Jardinets de Gràcia, Passeig Sant Joan i Plaça Catalunya) i lentament han anat avançant fins a la confluència de Passeig de Gràcia amb Aragó. Ha estat llavors quan les quatre pancartes s’han fusionat i s’han convertit en un “Referèndum és democràcia”. A Plaça Catalunya s’han desplegat pancartes amb un “Sí” de colors diferents, i ha estat llavors quan han començat els parlaments.

“Hem arribat aquí per guanyar”

El president de l’ANC, Jordi Sànchez, ha centrat bona part del seu discurs en el referèndum de l’1-O, del qual ha dit que és una eina molt poderosa perquè el poble pugui parlar. “La democràcia ha estat sempre al costat de les urnes”, ha afirmat. Sànchez ha demanat als partits polítics que s’oposen al referèndum que deixin votar al poble, i els ha preguntat quina por tenen a que la ciutadania es pugui expressar.

Sànchez també ha agraït al govern i al Parlament la tasca feta, especialment aquests darrers dies amb l’aprovació de les lleis que permetran el referèndum i ha celebrat que el poble, finalment, “ha estat convocat” pel primer d’octubre. Jordi Sànchez ha interpel·lat el Tribunal Constitucional i altres institucions de l’Estat, i els ha recordat que ara Catalunya ja només obeirà la legalitat catalana. “Ens hem de declarar insubmisos de tribunals que només volen preservar la indivisibilitat de la pàtria”, ha dit.

El president de l’ANC ha dirigit també unes paraules als ciutadans de la resta de l’estat, i els ha advertit que avui els escorcolls són a Catalunya, però demà podrien ser a qualsevol punt d’Espanya. I ha acabat recordant que, després d’aquest camí tan llarg, s’ha arribat aquí “per guanyar”, per això ha demanat que tothom participi en els moments decisius que vindran fins a l’1 d’octubre.

Al seu torn, Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, ha afirmat que ningú no pot robar als catalans el dret a vot, perquè votar “mai ha estat un delicte”. Segons Cuixart, els tribunals espanyols han deixat de defensar els interessos del poble de Catalunya, motiu pel qual, ha dit, “ja no els reconeixem”. Cuixart ha volgut ser clar; el moment és ara, i cal triar: “o democràcia, o repressió”. “O els que posen urnes, o els que volen silenciar la democràcia”. I ha animat els ciutadans a votar. “Si som capaços d’estar junts, ens en sortirem”.

Neus Lloveras, presidenta de l’Assocaició de Municipis per la Independència, ha volgut explicitar el retrocés democràtic de l’Estat espanyol, que recorda “a l’època del franquisme”, ha dit. I en contraposició a aquella època on “imperava la por”, ha demanat a la gent que l’1 d’octubre vagi a votar, perquè els ajuntaments no tindran por malgrat les amenaces que els arriben per “aire, mar i terra”.

A favor dels drets humans

Ahmed Galai i Adolfo Pérez Esquivel, premis Nobel de la Pau, han intervingut també durant els parlaments. El primer ha volgut posar de relleu que el referèndum és legítim i legal. Legítim, perquè hi ha la força d’un poble que vol decidir “lliurement i democràticament”. I legal perquè ho farà sota el paraigua del dret internacional.

Per Esquivel, tot poble té dret a l’autodeterminació i a la seva cultura. Per concloure, ha recordat a l’estat espanyol que el millor camí per resoldre els conflictes polítics sempre és el diàleg.

Comença la campanya pel sí

Un cop finalitzats els parlaments, Jordi Sànchez ha presentat la campanya pel Sí, que tindrà quatre eixos principals: “Hola Nou País”, “Hola Europa”, “Hola Món” i “Hola República”. El primer acte unitari serà el 14 de setembre al Tàrraco Arena de Tarragona, i a partir de demà mateix ja es començarà a desplegar la campanya en autobusos, opis i línies de ferrocarril. El sí ha començat a caminar.