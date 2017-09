Mallorca Lliure! es reuneix amb Avançam

La campanya Mallorca Lliure! s'ha reunit amb Avançam, la plataforma de regidors pel dret a decidir. La trobada ha estat en el marc de la roda de presentacions amb entitats que duu es duu a terme d'ençà de la presentació de la campanya.

A la reunió hi han assistit el president d'Avançam, Miquel Oliver i els regidors Andreu Castanyer (Sóller) i Cati Munar (sa Pobla). Tant des de Mallorca Lliure! com des de la plataforma de regidors s'ha posat en valor el potencial del món municipal i la necessitat de denunciar com l'Estat espanyol atempta en nombroses ocasions contra la sobirania municipal. Maria Margalida Payeras, portaveu de Mallorca Lliure!, ha afirmat que "si entenem que hem d'assolir un nou estatus polític, això s'ha d'impulsar des de la base, des dels municipis".