Dret a decidir

Presentació de la campanya "Mallorca Lliure!" a sa Pobla

Demà a les 20h, el Museu can Planes, sa Pobla acollirà la presentació de la campanya "Mallorca Lliure!". S'explicarà en què consisteix la iniciativa i després hi haurà un col·loqui entre el periodista Antoni Trobat i la regidora i activista Marina Llobera. Parlaran de sobirania municipal, de lluites socials i dels reptes com a poble.