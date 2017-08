Dret a decidir

Membres de la campanya "Mallorca Lliure!" es reuneixen amb l'STEI intersindical

Mallorca Lliure! inicia així la seva roda de reunions amb diverses entitats i organitzacions de l'illa.

Aquest matí, membres de la campanya Mallorca Lliure! s'han reunit amb el sindicat de treballadors STEI intersindical. A la trobada s'ha parlat dels greuges que pateixen els treballadors de Mallorca per l'espoli fiscal i la manca d'inversió per part de l'Estat espanyol. Des de la campanya i des del sindicat s'ha coincidit amb el fet que Mallorca viu una situació d'emergència i que cal dotar-nos d'un finançament propi i de la sobirania total en matèria laboral per tal de dignificar el treball. Ambdues entitats han manifestat la seva voluntat de treballar conjuntament per una Mallorca lliure d'explotació laboral i on es garanteixin els drets de la gent treballadora.

En aquesta línia, a campanya Mallorca Lliure! ha iniciat trobades amb col·lectius, agents i organitzacions per presentar-se a la societat civil organitzada. Això amb l'objectiu d'explicar en què consisteix la iniciativa però també per establir un diàleg amb tot un seguit d'entitats mallorquines. Volem crear una estratègia conjunta entre tota aquella gent que fa feina per una Mallorca millor.