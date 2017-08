Dret a decidir

"Mallorca Lliure!" es reuneix amb el batle de Palma

Mallorca Lliure! s'ha reunit aquest dimarts amb el batle de Palma, Antoni Noguera. Això per tal de presentar la campanya al primer edil de la capital del país. Tant Noguera com els membres de Mallorca Lliure! han coincidit en la necessitat de cohesionar la societat mallorquina i treballar pel diàleg entre els centenars de cultures que coexisteixen. "Perquè volem una Mallorca lliure d'exclusió, perquè som un sol poble", ha dit Bel Vives, portaveu de la campanya.

Per la seva banda, Noguera s'ha mostrat preocupat per la manca de sobirania de Mallorca ja que això repercuteix en la ciutadania de Palma. El batle s'ha referit a la capital com "la ciutat més espoliada d'Europa". Per això, Noguera s'ha mostrat molt interessat en una campanya que precisament pretén avançar cap un nou estatus polític per a Mallorca, que permeti a la seva ciutadania decidir i gestionar la totalitat dels seus béns i recursos.