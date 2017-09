Insurrecció i resistència contra el règim del 78. República i Llibertat!

Jordi Navarro, ecologista, decreixentista, llicenciat en Geografia i militant de la CUP, ex-regidor a l'Ajuntament de Girona

Som en una setmana decisiva de la nostra història. Ens enfrontem sols a un règim corrupte i violent, hereu d'un règim feixista que es va refundar l'any 1978 sota la tutela de militars, oligàrques i pactistes de tota mena.



La nostra és una lluita per la llibertat, per la construcció de la República Catalana i per l'exercici real del dret d'autodeterminació. Una lluita perseverant i resistent que fa molts anys que dura però que és evident que aquests dies s'ha accelerat. La insurrecció popular que vivim als carrers i places de Catalunya ha arribat a un màxim de tensió amb l'operació repressiva a gran escala que ha desfermat l'estat espanyol a través de tots els seus tentacles.



La força de la mobilització permanent del moviment sobiranista ha desfermat les ires d'un estat autoritari i corrupte que es nega a ser esmenat. El règim del 78, nascut als despatxos i d'esquenes a la ciutadania, va fundar-se mitjançant la por i l'amenaça però aquest règim del 78 que fa 40 que dura, com 40 anys va durar el franquisme, està vivint els seus darrers dies a Catalunya. Per més por que ens vulguin fer, per més intimidacions, per més apel·lacions a la violència, per més que invoquin les seves lleis i les seves armes, res podran davant d'un poble rebel i combatiu, unit i resistent, alegre i perseverant.



Estem omplim els carrers de clams per la llibertat, i hem inunda les viles i ciutats de clavells i paperetes, enfrontant-nos de forma pacífica i no violenta, però contundent i valenta, a les forces d'ocupació i a tot l'aparell repressiu de l'estat. I vet-t'ho aquí que la nostra ha acabat sent una lluita en defensa de la democràcia i del dret a la llibertat d'expressió. I ves per on, hem estat nosaltres, les dones i homes independentistes, qui hem encapçalat una revolta que ha alçat una barricada de dignitat en defensa de drets tant bàsics com són els drets de manifestació, reunió, informació i expressió.



Si, estem vivint una insurrecció popular a Catalunya, una revolta en tota regla. I aquesta darrera setmana de setembre abans del referèndum de l'1 d'octubre haurem de ser-hi cada dia, esforçant-nos i sacrificant-nos per la llibertat. No afluixem, no desistim, no defallim. Si Catalunya cau, cau la humanitat. Som-hi!