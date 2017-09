1-O

Històrics militants del PSUC signen un manifest de suport al referèndum

Històrics membres del partit han impulsat un manifest on es posicionen respecte a la cita a les urnes del mes vinent. En aquest sentit, el manifest que defensen argumenta que “quaranta anys després s’han posat de relleu les greus deficiències de l’acord. I s’ha de posat de relleu que l’Estat espanyol no està preparat per a una vertadera democratització sense una “teràpia de xoc” que remogui les estructures de poder polítiques i econòmiques. I, ara i aquí, aquesta teràpia es diu República i es diu Referèndum”. Afegeixen que així s’obrirà la possibilitat “al canvi i a la ruptura tant necessàries amb el caduc règim espanyol del 1978”.

Diputats, regidors i regidores, alcaldes, sindicalistes, membres d’associacions de veïns, etc. Totes elles són persones que havien militat al PSUC i que han decidit fer-se sentir de nou donant suport al referèndum de l’1 d’octubre.

Entre els signants del document hi ha l’exalcalde de Cornellà, Frederic Prieto, l’exalcalde de Tiana, Emili Muñoz, el reconegut arqueòleg Eudald Carbonell i l’exdiputat Alfredo Amestoy.