Aigua

La Plataforma Aigua és Vida Girona valora molt positivament l’acord de la Taula del Ter, però es manté expectant pel seu compliment

Aigua és Vida Girona considera que més enllà de consideracions tècniques sobre hectòmetres cúbics i inversions, aquest ha estat un acord històric, segellat després de mesos de difícils negociacions.

Històric perquè és inèdit, ja que des del territori, ajuntaments de la conca cedent i de la conca receptora d’aigua, pagesia i ecologistes, tots junts, han sabut plantejar amb fermesa el greuge hídric del transvasament del riu Ter a Barcelona.

El portaveu d’Aigua és Vida Girona, en Pau Masramon, planteja també la importància d’haver-se entès la situació no com una problemàtica que afecta només a la conca fluvial del riu Ter, sinó com quelcom que afecta a tot el país. Alhora, posa en valor que aquest hagi sigut un acord participatiu. Això posa de relleu que cal que la gestió política dels grans temes incorpori la participació de tots els agents implicats, com en aquest cas les entitats ecologistes com Aigua és Vida. Es crea, doncs, un antecedent molt significatiu en la manera d’entendre la política, en la manera de posar en pràctica la democràcia.

L’entitat, per tant, valora l’acord molt positivament, però recorda que ara cal assegurar que es compleix, i és per això que es manté expectant i durà a terme un seguiment exhaustiu pel que fa al compliment de les mesures acordades.