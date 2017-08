#notincpor

L’eurodiputat de C’s Javier Nart va ser l'advocat d'un jihadista reincident

L'any 2005 l’Audiència Nacional va condemnar a sis anys de presó, per un delicte d'integració en l'organització terrorista d'Al-Qaida, el client de Javier Nart Hamed Abderrahman Ahmed conegut com el 'talibà espanyol', que va estar internat dos anys a la base militar nord-americana de Guantánamo. Abderraman va estar relacionat amb la cèl·lula espanyola d'Al-Qaida desarticulada el novembre de 2001 i dirigida per Imad Eddin Barakat, àlies "Abu Dahdah", condemnat a 27 anys de presó en qualitat de dirigent de la xarxa al-Qaida per conspiració en l'11-S. Més tard, el jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón va obrir una “mediàtica” investigació per les tortures a presos a la base nord-americana de Guantánamo que va basar en el testimoni i denúncia presentats el febrer de 2004 per Hamed Abderraman Ahmed.

Abderrahman Ahmed va tornar a ser detingut l’any 2016 a la seva ciutat natal (Ceuta) acusat de col·laborar amb l’Estat Islàmic i liderar una xarxa que operava entre l’Estat espanyol i el Marroc captant a menors d'edat per enviar-los a llocs en conflicte.