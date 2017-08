#notincpor

Concentracions al País Valencià de solidaritat amb Catalunya

Per la pel Dret a Decidir del País Valencià "La manifestació de dissabte a Barcelona és una aposta per la convivència, per construir-nos des de la pau, els drets humans, la diversitat i la justícia global. Una protesta davant del racisme i la islamofòbia, davant les vulneracions dels drets humans, i Decidim comparteix plenament totes aquestes reivindicacions. La comunitat musulmana s'ha vist criminalitzada, amb mostres de racisme i xenofòbia, però no es tracta d'un "ells i nosaltres", sinó d'un tots i totes".

Segons l'entitat sobiranista "Dissabte manifestarem el rebuig de l'atemptat reivindicat per Daesh, el suport a víctimes i familiars i l'agraïment a la resposta solidària de tantes persones. Recordarem les víctimes oblidades d'aquesta violència arreu del món: especialment al mig milió de morts de Síria. Denunciarem la hipocresia de líders i representants polítics que, amb les seves polítiques, promouen guerres i conflictes armats, comercialitzant d’armes amb països com Aràbia Saudita, aplicant polítiques repressives i antiterroristes que fomenten l’espiral de violència o incomplint dels compromisos d’acollida, com fan els Estats membres de la UE. Denunciarem els qui fomenten l'odi, el racisme, la xenofòbia i la islamofòbia, amb la col·laboració preocupant de molts mitjans. Protestarem contra les identificacions policials pel carrer pel color de pell i els empresonaments als Centres d'Internament d'Estrangers, ens revoltarem contra els qui permeten que el feixisme actue impunement".

La plataforma, exigirà que la resposta a la barbàrie no siga la de més “seguretat” repressiva: més vigilància, més fronteres, més policia, més armes, més violència, sinó una resposta diferent: des de la pau, els drets humans, la solidaritat, la cohesió i la justícia global.

També que els governs donen una resposta clara i contundent: "que complisquen els acords i tractats signats sobre comerç d’armes, que respecten la Declaració Universal dels Drets Humans, que no hi signen acords amb governs opacs i autoritaris, ni intervencions militars. Cridarem per l'apertura de les fronteres per acollir la gent que fuig del mateix que ha passat a Catalunya".

"Des del País Valencià estant, dissabte serem amb Barcelona perquè no ens fa por manifestar-nos... ens fa por callar davant de la violència, la manipulació i la hipocresia", el clou el comunicat de la Plataforma.