#notincpor

"Ripoll per la Pau, un pas endavant"

"Ripoll per la Pau, un pas endavant"

Aquest dissabte a les 18:00 h., a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll, hi haurà acte a favor de la Pau i de condemna al terrorisme.

Sota el lema "Ripoll per la Pau, un pas endavant", es vol mostrar que Ripoll està per un pas endavant del que ha succeït aquests dies, que amb actes terroristes no aconseguiran dividir un poble que ha conviscut de forma respectable durant tants anys.

Per aquest motiu aquest dissabte la plaça de l'Ajuntament "ha d'estar més plena que mai per tal de sumar contra un atac com el que hem viscut, han manifestat forns del govern municipal