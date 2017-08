#notincpor

La FAVB convoca a la manifestació en resposta als atemptats

La FAVB ha convocat a la manifestació del dissabte 26 d'agost en resposta als atemptats. L'entitat veïnal considera que la manifestació, que ve, convocada per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, és una bona iniciativa per mostrar el dolor, la solidaritat amb les víctimes i la reafirmació d'una societat que es vol pacífica i convivencial. Per això, la FAVB anima sortir al carrer i a estimular la participació del vostre veïnat.

També ha informat que amb altres entitats socials ha iniciat un procés de reflexió sobre el que ha passat, les seves causes i les vies per evitar que fets com aquest es repeteixin. Pensa que la tragèdia és un producte de dinàmiques perverses, d'intoleràncies, injustícies, guerres de llarga durada i que, per tant, s'ha d'intervenir en moltes direccions. Ho explica sintèticament en el vídeo que ha elaborat i també en el manifest que properament presentarà amb un conjunt d'entitats de la ciutat.