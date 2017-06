repressió

L’Audiència Provincial desestima el recurs de l’agent que va denunciar Maria Rovira i Maria José Lecha

L’Audiència Provincial de Barcelona ha desestimat el recurs d’apel·lació que va presentar Eugenio Zambrano contra la Interlocutòria del Jutjat d’Instrucció 16 de Barcelona en que ja es desestimava la petició que es jutgés a les dues regidores per atemptat a l’autoritat, desordres públics, coaccions i un delicte contra la llibertat sindical. Tal i com van demanar tant la defensa de les regidores com la fiscalia, l’Audiència confirma així que en cap cas es pot considerar l’existència d’aquests delictes i ordena continuar pel procediment de delictes lleus (fins fa poc faltes) tal i com estava previst. Es tracta d’un nou revés judicial a les denuncies falses i l’assetjament que un grup reduït de la Guàrdia Urbana du a terme contra la CUP Capgirem Barcelona i les seves regidores.

Els fets es remunten al passar 1 de desembre quan membres del CSI-F van assaltar la roda de premsa de la CUP Capgirem Barcelona a la Ciutat de la Justícia. El denunciant, acompanyat d’altres persones del seu sindicat, van impedir que Josep Garganté i el seu advocat, Eduardo Cáliz, fessin declaracions als mitjans de comunicació abans d’entrar al judici, a base de cops, empentes i insults.

En aquella ocasió es va portar a judici al regidor Josep Garganté acusat de coaccionar un metge d’urgències segons agents de la Guàrdia Urbana, fet que va ser desmentit pel propi metge, motiu pel qual Garganté va ser absolt. De fet, la minuta policial afirmava que el metge havia denunciat a Garganté, fet que va negar el propi metge en començar el judici. A dia d’avui, l’Ajuntament encara no ha obert cap investigació interna per un presumpte falsejament de l’acta policial que podria ésser constitutiu d’un delicte de falsedat en document públic, entre d’altres.