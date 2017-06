Referèndum

Arran presenta la campanya pel referèndum "L'organització és la clau de la victòria" a Lleida

Arran Països Catalans inicia a Lleida un seguit d'actes per presentar la seva campanya arreu del país des d'aquesta setmana i al llarg de tot l'estiu. Desprès de donar el tret de sortida de la campanya ocupant la seu del PP amb urnes per reivindicar el referèndum i la desobediència, i d'encadenar-se a la Borsa de Barcelona en defensa de la independència com a eina per al canvi social des de l'anticapitalisme, aquest divendresinicia a Lleida un seguit d'actes per presentar la seva campanya arreu del país des d'aquesta setmana i al llarg de tot l'estiu.

L'organització juvenil de l'Esquerra Independentista, Arran Països Catalans presenta la campanya pel referèndum "L'organització és la clau de la victòria" a Lleida que pretén omplir de lluita, mobilització i desobediència el procés cap a la independència dels Països Catalans. La campanya gira entorn a la convocatòria que el govern de la generalitat de Catalunya s'ha compromès a fer d'un referèndum per aquest 2017.

La campanya es presentara aquest DIVENDRES 9 de juny a les 19h a la plaça de Sant Francesc amb Mar Ampurdanès, la portaveu nacional d'Arran, Javi López, membre de la CGT Lleida, Brunta Tomàs militant d'Arran Lleida i actuació músical a càrrec de Maripopes.

L'objectiu de la campanya és demostrar que només si estem organitzades i a traves de la mobilització popular als carrers el referèndum serà una clau que obrira el regim del 78 que ens permetrà canviar les coses, el model social i el model de país. Alhora, les joves també exigim al Govern que concreti data i pregunta pel referèndum, ja. Prou dilacions, prou pactes És hora, d'una vegada per totes, doncs, que no esperem ni un minut més, i que Junts pel Sí convoqui el referèndum i que desplegui tot el que sigui necessari per garantir-lo.