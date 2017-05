Llengua

La Plataforma per la Llengua demana a Macron que compleixi el seu compromís de ratificar la CELRoM

La Plataforma per la Llengua ha demanat al nou president de la República francesa, Emmanuel Macron, que compleixi la promesa d’impulsar els tràmits necessaris per ratificar la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM) que va fer durant la campanya de les darreres eleccions presidencials. La ratificació de la CELRoM comportaria el reconeixement de tota una sèrie de drets per a les llengües minoritzades de la República francesa, entre les quals es troba el català. En aquest sentit, la carta reconeixeria als habitants de la Catalunya del Nord el dret d’aprendre català a l’escola i permetria, segons el grau de compromís que adquirís l'Estat francès, la traducció de documents i lleis al català o, fins i tot, la possibilitat de tramitar procediments judicials en aquesta llengua. A més, la ratificació de la Carta també promouria la producció d’obres culturals en català, en garantiria emissions audiovisuals regulars i no n’impediria l’ús a la feina, entre d’altres millores.

A l’escrit, la Plataforma per la Llengua recorda que “és especialment important el compromís expressat respecte l’ensenyament en català, atès que, segons la darrera Enquesta d’usos lingüístics a la Catalunya del Nord, el 80,3 % de la població nord-catalana ha expressat ser favorable a l’ensenyament del català com a disciplina o assignatura i el 76,1 % desitjaria tenir una educació bilingüe. Tot admetent que la ratificació de la CELRoM no depèn de l’exclusiva voluntat de Macron, en tant que el Consell Constitucional francès va dictaminar que és necessària una reforma constitucional per poder ratificar la Carta, la Plataforma per la Llengua anima el nou president francès “a iniciar aquest procés per correspondre la voluntat de reconeixement de la llengua catalana expressada pels ciutadans de la Catalunya del Nord”.

El compromís de Macron amb la ratificació de la CELRoM va ser expressat a propòsit d’una enquesta realitzada entre els candidats a la presidència per la xarxa lingüística europea ELEN , de la qual és membre la Plataforma per la Llengua. A més del guanyador dels comicis, també es van mostrar favorables a ratificar la Carta els candidat del Partit Socialista, Benoît Hamon, i l’anticapitalista Philippe Poutou.