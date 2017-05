Atac a la Llengua

La Plataforma per la Llengua condemna la imposició del castellà a Esplugues de Llobregat

La Plataforma per la Llengua condemna l’acord per castellanitzar els senyals de trànsit a què va arribar el ple de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat el passat mes de març, a instància de Ciutadans. L’ONG del català considera que la decisió suposa la relegació del català en un territori on és l’única llengua pròpia i que es tracta d’una concessió inacceptable del PSC a les demandes d’una formació minoritària i extremista que persegueix la divisió de la ciutadania de Catalunya.

La Plataforma per la Llengua entén que el manteniment de la senyalització en català (i en occità a l’Aran), la pràctica habitual de la immensa majoria de municipis, és una mesura que contribueix a la cohesió social entre les diferents comunitats lingüístiques que viuen a Catalunya i que alhora és respectuosa amb la llengua autòctona del país. A més, es tracta del mateix criteri que apliquen les comunitats autònomes amb llengua pròpia castellana, que fa un ús exclusiu del castellà a la via pública. Per totes aquestes raons, l’organització de defensa de la llengua troba incomprensible que el PSC s’hagi sumat a una mesura que només exigeixen un 4,3% dels regidors catalans (els de C’s i el PP). Seguint l’argument legalista que al·leguen els partits favorables a la moció, atès que l'occità i el català són llengües reconegudes oficials a l'Estatut d'autonomia, la retolació hauria de ser trilingüe arreu; és a dir, si s'aplica estrictament la llei, tota la senyalització a Esplugues de Llobregat hauria de ser en català, occità i castellà.

L’ONG del català no vol deixar passar l’oportunitat de denunciar la hipocresia de la decisió presa, que s’ha justificat com un mer compliment de la llei perquè el castellà és llengua oficial, fet que obvia completament que l’occità també ho és. La Plataforma per la Llengua entén que aquest «oblit» denota que darrere de la moció de C’s no hi ha cap preocupació real per la legalitat sinó que es tracta tan sols d’una iniciativa identitària i castellanista que no té cabuda en una societat moderna i cohesionada.