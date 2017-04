llengua

La Plataforma per la Llengua es connectarà a una República inclusiva amb els drets lingüístics

La Plataforma per la Llengua , amb el suport d’Òmnium Cultural i de l’ANC, que, farà, l’acte. A partir de, al passeig Lluís Companys, començaran les actuacions musicals, que aniran a càrrec dels grups Pirat’s Sound Sistema, Ai, Ai, Ai i Brams, que estrenarà els seus nous temes.

Al llarg de l’esplanada també hi haurà 18 entitats de cohesió social, cíviques i culturals de nouvinguts, que hi tindran un espai on oferiran menjar tradicional i productes de les seves cultures. Encapçalats pel portaveu de la Comunitat Sikh de Catalunya, guardonada amb el IV Premi Martí Gasull i Roig, seran els protagonistes de l’acció central, en què es mostrarà un gran endoll que representarà la desconnexió de l’Estat espanyol (simbolitzat pel poder judicial, que té la seu del TSJC al mateix passeig) i la connexió amb la futura República Catalana, que ha de ser lingüísticament inclusiva.

Així, l’ONG del català vol denunciar el fet que, dins l'Estat espanyol, els ciutadans no tenen garantits els drets lingüístics. L'acció servirà per exhibir el compromís de la Plataforma per la Llengua amb la construcció d'una República Catalana.