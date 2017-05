Llengua

La Plataforma per la Llengua recorda que només amb un estat propi el català podrà ser oficial a Europa

El dia 9 de maig és la Diada d'Europa, dia en record a la declaració realitzada per l'aleshores Ministre francès d'Afers Exteriors Robert Schuman a París el dia 9 de maig de 1950, mitjançant la qual es donà el tret de partida a la creació de la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA). Coincidint amb aquesta Diada, aquest dimarts 9 de maig la Plataforma per la Llengua ha estrenat una campanya informativa a través del seu web per explicar la situació que la llengua catalana viu a les institucions europees. Sota l'etiqueta #noofficialnoexist, el web exposa quines són les conseqüències que pateix el català pel fet de no ser una llengua oficial de la Unió Europea, una situació anòmala ja que no hi ha cap altra llengua de les dimensions, vitalitat, pes econòmic i demogràfic, força d'atracció i representativitat legal i simbòlica del català que no sigui plenament oficial a Europa.

Entre d'altres conseqüències, aquesta no oficialitat impedeix que els ciutadans catalanoparlants puguin utilitzar la seva llengua per a comunicar-se directament davant les institucions i els organismes europeus, impossibilita que els eurodiputats catalanoparlants puguin fer servir el català al Parlament Europeu i dificulta l'exercici dels drets lingüístics reconeguts a l'ordenament jurídic català. En aquest sentit, l'ONG del català recorda que l'Estat espanyol ha blocat fins a 16 vegades la petició d'oficialitat per al català.

El web de la campanya, que es pot trobar en anglès i en francès, conclou que l'única solució possible per acabar amb aquest greuge és la creació d'un estat propi que doni al català el reconeixement legal i jurídic que es requereix a nivell europeu. Per això, el portal vol conscienciar la ciutadania de totes les traves en què es troba la nostra llengua quan vol avançar en la seva normalització a la Unió Europea. Fes difusió de la campanya amb l'etiqueta #noofficialnoexist!

Estrenem la guia "The Catalan Language"

A més, la Plataforma per la Llengua també publica aquest mes de maig la guia “The Catalan Language" , un petit dossier que serveix per explicar en anglès les dades més remarcables del català i que vol donar a conèixer la llengua catalana a nivell internacional. La guia presenta algunes de les dades més rellevants sobre la llengua quant a les seves dimensions, vitalitat, pes demogràfic, força d'atracció o representativitat legal i simbòlica.