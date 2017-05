Per la ruptura

Gairebé 2.000 persones amb els membres de la Mesa del Parlament devant del TSJC

La paraula "Democràcia" ha presidit el passeig de Lluís Companys i les portes del Palau de Justícia, on prop de 2.000 persones s'han concentrat per donar suport als membres de la Mesa investigats. Carme Forcadell i Anna Simó han entrat al TSJC escoltant el Cant dels Segadors.

En declaracions als mitjans, Jordi Sànchez, president de l'ANC, ha destacat que "aquesta concentració és una expressió de la mobilització permanent. Estem determinats a culminar el procés en defensa de la democràcia. Avui han estat 22 autocars d'arreu de Catalunya que han vingut a acompanyar la Mesa".

Per la seva banda, Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, ha posat l'émfasi en que "una vegada més, representants públics del Parlament són cridats a declarar per donar la veu al poble de Catalunya".

Neus Lloveras, presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència, ha constatat que "no tenen prou presons per empresonar-nos-hi a tots!", i Miquel Buch, president de l'Associació Catalana de Municipis, ha afegit "qui decideix què podem debatre i què no?".

L'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis havien convocat concentracions per acompanyar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els membres de la Mesa Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Joan Josep Nuet. Els cinc càrrecs investigats per desobediència i prevaricació per permetre un debat sobre el referèndum al Parlament.

Avui ha estat la primera d'aquestes convocatòries. Els membres de la Mesa, acompanyats pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, l'expresident Artur Mas, el Govern en ple, membres dels grups parlamentaris de JxSí, CUP i CSQP, representants dels ajuntaments i les quatre entitats convocants, han sortit del Parlament i han anat caminant fins al TSJC.

Les entitats tornen a convocar els ciutadans el proper 12 de maig a les 8.30 h davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al passeig de Lluís Companys de Barcelona. La tercera sessió, el 12 de juny, es convocarà més endavant.