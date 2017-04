Mitjans de comunicació

L'anuari 2016 de "Contrainfo.cat" surt al carrer per Sant Jordi

Aquest és el sisè any consecutiu que el projecte comunicatiu contrainfo.cat edita una revista amb l'objectiu de fer balanç del que ha suposat l'any que tot just ha acabat per als projectes que s'engloben dins els coneguts com a moviments socials.

Han triat Sant Jordi per començar a distribuir l'anuari perquè consideram que no hi ha millor context. És un dels pocs dies de l'any en què la publicació en paper invadeix els carrers i és l'autèntic protagonista.

Estan convençuts que el paper és una eina més per la transformació social i ens ajuda a desconnectar d'aquesta lluita continua de visites, seguidores, likes i retuits. Paper doncs, per aturar a reflexionar, fer una pausa i aprendre de les nostres victòries, dels nostres desencerts, observar les mancances i enfortir els nostres fulls de ruta.

Com ja han manifestat en altres ocasions, des de contrainfo.cat veim com cada dia és més difícil contrainformar dins aquest oceà virtual de sobreinformació. Deglutin fragments mínims d'informació, en forma de titular+imatge menters les ones enfonsen profundament els continguts de reflexió, investigació i opinió que ens molestam a generar aquells mitjans, que a bord d'un - precari- vaixell pirata, naveguem a contracorrent abordant temes silenciats pels mas media.

Però el seu compromís amb el paper no acaba aquí. Enguany les còpies de l'anuari estan més repartides que mai i no estan molt contents d'això. Entre tots els punts de distribució destaquen les llibreries, convertides en trinxeres des d'on defensar "la nostra llengua, cultura i pensament crític davant la tursitització de Ciutat. Tenim la responsabilitat de cuidar-les entre totes"

De moment es podrà trobar a la Llibreria Drac Màgic, Rata Corner, Llibreria Quart Creixent, Los oficios terrestres, S'Altra Senalla, Ateneu de Felanitx, Ateneu Lo Tort, L'Ateneu de Pollença i "per les mallorquines exiliades enguany també el tenim a Barcelona! Gràcies a les companyes de La Ciutat invisible" puntualitzen.

Encara que l'anuari 2016 conserva una gran semblança amb les cinc edicions anteriors, presenta diferències notables, no tan sols en el seu aspecte físic sinó també en la seva estructura interior.

Sobre els continguts: Al llarg de 52 pàgines a tot color repassam, amb la col·laboració de moltes activistes, enguany més de trenta, el 2016 amb ulleres morades; sororitat, visibilitats lèsbiques, urbanisme amb perspectiva de gènere, amb el múscul de la memòria més enfortit que mai després de l'obertura de la fossa de Porreres i amb tot el nostre cor als espais autogestionats de Mallorca, a més, tirant la mirada enrere realitzen l'autòpsia dels moviments sorgits arran del 15M.

Dilluns, anunciaran les presentacions que ja tenim confirmades, per arreu de Mallorca. Avancen les del: 5 de a Maig Drac Màgic, 12 de Maig a Artà i 19 de Maig a l'ateneu de Pollença.