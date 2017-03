La gran aliança

El passat 1 de març l’Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ens va emplaçar a tots els grups l’oposició a teixir “una gran aliança” per fer a tractar “temes que són fonamentals per assegurar el millor futur” de la nostra ciutat.

Recentment, se’ns ha acusat de voler una “Tarragona morta i paralitzada” per negar-nos a acceptar un pla urbanístic que preveu la construcció de 5.738 nous habitatges a la zona natural d’esbarjo i reserva de sòl agrari quan en tenim 15.000 de buits a la ciutat, a banda dels solars que han quedat a mig urbanitzar.

Som conscients que quan no es pot argumentar l’interès general d’un projecte el més fàcil és desacreditar o deslegitimar les crítiques que ho posen al descobert. Per això, des de la CUP agafem el guant llençat per l’alcalde i responem que sí, que ens trobarà al seu costat per a fer front als grans reptes d’aquesta ciutat i per a encarar les qüestions estratègiques de Tarragona.

Li oferim la mà estesa per reivindicar la memòria històrica i fer fora dels nostres carrers tota la simbologia franquista, amb tornavisos, si cal. O per resoldre la problemàtica del ferrocarril a la nostra ciutat i a les nostres comarques.

Mà estesa per centrar el planejament urbanístic en la vertebració dels barris perifèrics amb el centre de la ciutat, una vertebració que evidentment no s’aconsegueix amb la construcció de l’anella mediterrània, sinó possibilitant vies per a vianants i bicicletes segures i agradables de Llevant a Ponent, i de Nord a Sud. Per a evitar que a Tarragona proliferin els pisos i edificis buits, carn de gentrificació al centre de la ciutat, i de guetificació i inseguretat a la perifèria, mitjançant el desplegament amb valentia de les lleis d’habitatge.

Mà estesa per a defensar la sanitat pública i el nostre hospital de referència, l’Hospital Joan XXIII, no tant de l’amenaça reusenca, sinó de l’activitat privada que s’amaga rere suposades fundacions sense ànim de lucre, que a l’hora de la veritat protegeixen els seus comptes de tota llum clarificadora.

Mà estesa per a vetllar per la salut de les tarragonines i tarragonins que cada dia respiren no se sap massa bé què, i per la salut del medi ambient, que com diu la màxima ecologista cal “pensar globalment i actuar localment” i ara més que mai cal salvaguardar i ampliar els pulmons verds de pobles i ciutats, i a casa nostra té nom i cognom, Anella Verda.

Mà estesa per defensar els serveis socials, dotant-los cada cop de més i millors recursos, lliurant-los de tot mal, com la LRSAL, que ens impedeix dotar-nos de personal suficient, o les factures falses. Per vetllar per uns serveis públics de qualitat i a l’hora repartir la riquesa i el treball, internalitzant, per exemple, tot allò que ara serveix per a engruixir unes poques butxaques, com la del senyor Slim o Don Florentino, famós pels seus coneixements en pedagogia.

Mà estesa per a acabar amb les teranyines i excrements de colom que proliferen a la gran quantitat d’edificis públics que tenim arreu de la ciutat i que romanen impacients per obrir les seves finestres i portes a la llum del sol i a multitud d’activitats que ocupin les seves sales. Per dotar la ciutat de tants canals de participació com siguin possible, perquè la ciutadania hi té molt a dir, i a fer, més enllà de posar una papereta cada quatre anys.

Mà estesa que deixi d’ofegar el teixit associatiu de la ciutat amb fiscalització i laberints de burocràcia, perquè es puguin fer activitats arreu de la ciutat, amb sentit comú, que és possible, doncs la Tarragona Viva la fan les persones en el dia a dia, no els macroesdeveniments puntuals i els projectes faraònics que buiden les arques públiques.

Mà estesa, alcalde, us oferim la nostra mà estesa. Us interessa?