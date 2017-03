Repressió

Dos militants d'Arran de Mallorca desobeeixen la citació de l'Audiència Nacional espanyola

Els dos membres d'Arran Mallorca han explicat aquest dimarts en roda de premsa que desobeeixen «la citació d'un tribunal sense legitimitat als Països Catalans que actua contra la llibertat d'expressió amb l'objectiu de mantenir una monarquia hereva del franquisme», segons informa el dBalears

Els dos joves han estat citats a declarar a l'Audiència Nacional espanyola a través de videoconferència des dels jutjats de Palma. La crema de fotografies del monarca espanyol s'emmarcava en la campanya 'Ni Rei, ni por. Desobeïm'. Aquesta campanya va començar arran de les citacions i posteriors detencions de cinc independentistes del Principat de Catalunya, acusades de cremar fotografies del Rei durant la Diada de l'11 de setembre a Barcelona.

L'Audiència Nacional espanyola pretén processar a les dues persones per cremar les fotografies d'un «monarca que és el símbol principal de la imposició antidemocràtica espanyola. La nostra resposta és clara: no hi anirem, no obeïm i no tenim por».

«Prenem, de nou, la decisió de practicar la desobediència des de la convicció que l'Audiència Nacional és un tribunal sense legitimitat als Països Catalans. Aquesta és un instrument d'opressió i dominació de l'Estat espanyol envers els Països Catalans i els altres pobles de l'Estat, entre d'altres, atentant contra la nostra llibertat d'expressió. I no, no l'obeirem. Som conscients que aquesta acció desobedient pot comportar la detenció dels dos companys citats a declarar. Malgrat tot, ens mantindrem fermes en la desobediència als tribunals i símbols d'un Estat espanyol que s'ha demostrat un projecte fallit per al poble mallorquí. Davant del projecte esgotat de l'Espanya de les elits, avancem cap a un projecte popular de construcció dels Països Catalans».