Cas Mercuri

Condemna per tràfic d’influències en el cas Mercuri: Melquíades Garrido i Manel Somoza, culpables

En una nova resolució relacionada amb el cas Mercuri, la magistrada Vanessa Aguilar Francès ha dictat sentència sobre la peça separada número 18, centrada en unes obres il·legals per construir un habitatge de 90 m² al sota coberta d’un edifici ja existent a Sabadell.

Els fets jutjats es van produir al marge de la legalitat urbanística i han comportat la condemna de: Melquíades Garrido Martínez, constructor, president del Gremi de Constructors del Vallès i oncle de l’exalcalde socialista Manuel Bustos i Manel Somoza Barreiro, exdirector de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell.

Tots dos han estat condemnats per tràfic d’influències, i en el cas de Garrido, també per falsedat documental. La sentència inclou: 3 mesos i 22 dies de presó, inhabilitació especial per exercir el dret de sufragi passiu durant aquest temps. Multa de 5.030 euros, inhabilitació especial per ocupar càrrec públic durant 9 mesos i abonament de les costes del procediment i de les acusacions particular i popular.

Per contra, Angelina Català Serra (excap de Disciplina Urbanística) i Daniel González Rabella (arquitecte) han estat absolts.

Segons la sentència, que ha aplicat l’atenuant de dilacions indegudes i ha rebaixat les penes respecte a la petició inicial del Ministeri Fiscal, es confirma que hi va haver un ús indegut de càrrecs públics per afavorir interessos privats.

Des de la Plataforma en defensa del Ripoll i el territori, s’ha valorat positivament la sentència, destacant que es fa justícia davant una pràctica reiterada de corrupció urbanística vinculada a l’entorn de Manuel Bustos i antics càrrecs del PSC.

Aquesta és la primera condemna ferma que afecta directament Garrido i Somoza en les múltiples peces del cas Mercuri, un cas que continua revelant les connivències entre interessos polítics, familiars i privats en la gestió urbanística a Sabadell.