Aigua

Dos municipis de les Terres de l’Ebre superen els valors màxims legals per considerar l’aigua apta per al consum i 5 municipis estan al límit legal.

La organització ecologista ha obtingut dades oficials de la web del SINAC i ha comprovat que dos municipis de les Terres de l’Ebre superen els valors màxims legals per considerar l’aigua apta per al consum i 5 municipis estan al límit legal.

Els trihalometans (THM) són compostos orgànics volàtils derivats del metà, la majoria dels quals es produeixen durant el procés de potabilització de l’aigua per la reacció de la matèria orgànica amb el clor emprat per a desinfectar-la i garantir la seva potabilitat. Els trihalometans es consideren perillosos per a la salut i el medi ambient i, en alguns casos, cancerígens.

Per aquest motiu, el Consell de la Unió Europea va aprovar el 16 de desembre de 2020 una nova norma, la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà, que té per objecte protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües de consum garantint la seva salubritat i neteja, i millorar l’accés a les aigües de consum.

En l’actualitat, la normativa europea de criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, fixen una concentració màxima permesa de THM totals de 100 µg/l tot i que hi ha països al món i també a Europa on es nivells màxim establerts són inferiors. A l’estat espanyol s’ha fixat en 100 µg/l.

Des de l’any 2003 el Ministeri de Sanitat, gestiona i explota el Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC) i elabora els informes nacionals anuals destinats a la informació pública i informes periòdics per a la Comissió Europea, en compliment de les obligacions europees. En allò que fa referència als THM, les darreres mesures publicades en l’àmbit de tot l’estat espanyol són les de l’any 2023.

A partir d’aquestes dades oficials s’han separat les corresponents a la demarcació de Tarragona, on s’han dut a terme mesures en un total de 112 municipis i, en alguns, s’han dut a terme fins i tot diverses mesures. El total d’analítiques de contingut de THM ha estat de 222.

2 municipis tenen punts de subministrament que superen els 100 µg/L., el límit legal europeu que s’aplica a l’estat espanyol. En concret Flix i Corbera d’Ebre, els dos a les Terres de l’Ebre. Flix té un punt on consten fins a 142 µg/L de THM.

La resta de municipis, tot i assolir valors inferiors als que es considera l’aigua de boca apta per al consum no s’hauria de considerar potable, ja que hem vist que en alguns casos són persistentment elevats. De fet, si consideréssim el límit establert als EUA, de 80 µg/L tindríem 5 municipis amb algun punt de subministrament pel damunt d’aquest valor: la Bisbal de Falset, Tarragona, el Catllar a més de Flix i Corbera d’Ebre.

Països com Alemanya, Hongria i Suïssa han fixat els seus valors màxims de THM en 50 µg/L. Si a l’estat espanyol aquest fos el valor límit, a la demarcació de Tarragona tindríem el 27% dels municipis amb algun punt de subministrament pel damunt d’aquest valor. I si apliquessin el valor de 30 µg/L que apliquen Itàlia i Àustria ja serien el 46%. Finalment, el 67% dels municipis de la demarcació superen la concentració de 25 µg/L que apliquen com a límit Països Baixos i Dinamarca.

En aquest sentit, doncs, el GETE-Ecologistes en Acció exigeix prendre mesures urgents en els Ajuntaments on el nivell de THM està pel damunt dels nivells màxims establerts legalment, Flix i Corbera d’Ebre, per garantir la seguretat i la salut de les persones que hi habiten i també, en aquells municipis on els THM siguin persistentment elevats en anys consecutius.

També considera que caldria revisar els actuals valors límits de THM en boca. Si altres països limiten els valors de THM a concentracions inferiors, ben segur per salvaguardar la salut de les persones, es dona per fet que és possible garantir la potabilitat de l’aigua amb una concentració inferior als actuals 100 µg/L.

Informe THM Tarragona >