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Som Poble denuncia que el govern de Sant Martí Vell va mantenir obert un aparcament dins les Gavarres malgrat les restriccions del Pla Alfa

Prevenció d'incendis
Som Poble denuncia que el govern de Sant Martí Vell va mantenir obert un aparcament dins les Gavarres malgrat les restriccions del Pla Alfa

La formació acusa l'executiu municipal d'ERC de permetre l'accés a una zona protegida durant els nivells 3 i 4 del Pla Alfa i trasllada els fets als Agents Rurals

14/07/2026 Drets i Llibertats

Som Poble ha denunciat que el govern municipal de Sant Martí Vell, encapçalat per ERC, ha permès la utilització d'un aparcament situat dins l'espai protegit del massís de les Gavarres durant els dies en què estava activat el nivell 3 i, posteriorment, el nivell 4 del Pla Alfa, que comporten fortes restriccions d'accés per l'elevat risc d'incendi forestal.

Segons la formació, el passat 7 de juliol va registrar una instància a l'Ajuntament en què advertia que des del dissabte 4 de juliol s'havia continuat utilitzant un aparcament que considera il·legal perquè està ubicat dins del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de les Gavarres. En l'escrit, Som Poble pregunta al consistori si ha informat el propietari o l'arrendatari que aquesta activitat no està permesa en aquest indret i encara menys quan el massís resta tancat per risc extrem d'incendi.

L'organització també reclama saber quines mesures ha adoptat l'Ajuntament per impedir l'accés al perímetre afectat, si s'ha procedit al seu tancament efectiu i si s'ha comunicat la situació als Agents Rurals o al Departament d'Interior.

Segons Som Poble, aquesta situació ja havia estat denunciada en diverses ocasions durant els plens municipals. La formació assegura que el mateix alcalde ha manifestat públicament que, a títol particular, té arrendat aquest terreny i que n'ha permès l'ús com a aparcament.

Per aquest motiu, Som Poble considera que el govern municipal ha actuat amb «irresponsabilitat» en facilitar l'accés de persones i vehicles a una zona protegida mentre es mantenien les restriccions extraordinàries derivades del risc d'incendi. La formació sosté que els responsables municipals haurien de ser els primers a donar exemple en una situació d'emergència forestal com la que viu el país i, especialment, el massís de les Gavarres.

Finalment, Som Poble ha anunciat que també ha traslladat els fets als Agents Rurals, als quals ha fet arribar fotografies i publicacions a les xarxes socials que, segons afirma, evidencien la utilització de l'aparcament durant els dies de màxim risc d'incendi. La denúncia arriba pocs dies després de l'incendi que va afectar el massís de les Gavarres a l'entorn de la Bisbal d'Empordà, un episodi que ha incrementat la preocupació per la prevenció dels incendis forestals a la zona.

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