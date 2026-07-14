Reus Refugi destaca l'impacte de la regularització extraordinària en centenars de persones migrades

L'associació Reus Refugi ha fet balanç de la seva participació en el procés de regularització extraordinària de persones migrades, una iniciativa que considera que ha marcat «un punt d'inflexió» per a centenars de veïns i veïnes de Reus que es trobaven en situació administrativa irregular. L'entitat assegura que, tot i que la mesura no resol de manera definitiva les mancances de la legislació d'estrangeria, ha representat una oportunitat per començar a sortir de la precarietat administrativa.
En una roda de premsa celebrada davant del Casal Despertaferro, espai que ha acollit durant tres mesos el servei d'atenció directa, la membre de l'entitat Marta López ha valorat positivament els resultats del procés. Segons ha explicat, Reus Refugi es va implicar en la regularització abans fins i tot de la publicació del Reial decret que la va oficialitzar el 14 d'abril, convençuda que es tractava d'una «oportunitat històrica» per a moltes persones migrades.
L'entitat destaca que la resposta ciutadana va ser determinant per poder donar cobertura a totes les persones que ho van sol·licitar. Una cinquantena de voluntaris van participar en el dispositiu, que va permetre obrir punts d'atenció tres dies per setmana durant tres mesos gràcies també al desenvolupament d'una eina informàtica específica per gestionar les sol·licituds.
Segons les dades presentades, Reus Refugi ha emès un total de 839 informes de vulnerabilitat i ha tramitat 220 expedients de regularització, unes xifres que l'entitat considera molt significatives. Tot i això, també ha denunciat que les organitzacions socials han hagut d'assumir tasques que correspondrien a les administracions públiques. En aquest sentit, reclama que les institucions destinin més recursos perquè la inclusió de les persones migrades no es limiti a l'obtenció dels permisos de residència i treball, sinó que es tradueixi en una veritable garantia de drets i d'accés a una vida digna.
Per tancar aquest procés, Reus Refugi ha organitzat una trobada oberta aquest divendres 17 de juliol, a les set del vespre, a la Palma de Reus. L'acte servirà per compartir el balanç de la campanya en una assemblea oberta i reunir voluntaris i persones que han participat en el procés de regularització en una jornada de celebració que culminarà amb un sopar de pa i porta i una sessió musical.