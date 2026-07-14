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Les famílies d'un centre d'Elx denuncien que la Conselleria els impedeix votar la llengua base i mantenir l'ensenyament en valencià

discriminació linguística
Les famílies d'un centre d'Elx denuncien que la Conselleria els impedeix votar la llengua base i mantenir l'ensenyament en valencià

El Tempir acusa Educació de vulnerar els drets lingüístics de les famílies i alerta que el cas del CEIP San Antonio de la Foia pot repetir-se en altres centres

14/07/2026 Llengua

Les famílies del CEIP San Antonio de la Foia, d'Elx, denuncien que la Conselleria d'Educació els ha impedit exercir el dret a votar la llengua base dels seus fills i garantir la continuïtat de l'ensenyament en valencià, malgrat que aquest és un dels principis que proclama la denominada Llei de llibertat educativa impulsada per l'exconseller José Antonio Rovira.

El conflicte afecta un grup d'infants que van iniciar la seva escolarització a l'aula experimental d'1 i 2 anys del centre, on el valencià era la llengua vehicular. Ara, amb l'accés al segon cicle d'Educació Infantil, la Conselleria ha determinat que el grup passi a tenir el castellà com a llengua base, una decisió que les famílies consideren injustificada i contrària a la continuïtat del projecte educatiu seguit fins ara.

A més del canvi de llengua, les famílies denuncien que en cap moment han pogut participar en la consulta prevista per escollir la llengua base. Asseguren que no van ser convocades a votar mentre els seus fills cursaven l'etapa experimental ni tampoc ara, en el pas a l'aula de 3 anys. Per aquest motiu, consideren que la mateixa administració els ha privat d'un dret que la llei afirma garantir.

La reivindicació compta amb el suport de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) i del Consell Escolar del CEIP San Antonio de la Foia, que reclamen que aquestes famílies puguin exercir el dret de vot i que es respecti la continuïtat de l'ensenyament en valencià dels alumnes afectats.

L'entitat cívica El Tempir considera que la decisió de la Conselleria no té cap justificació pedagògica. Recorda que la continuïtat lingüística durant l'educació infantil constitueix un criteri educatiu bàsic i adverteix que modificar la llengua d'ensenyament després dels primers cursos pot perjudicar l'estabilitat del procés d'aprenentatge dels infants.

L'entitat també denuncia que la Conselleria ha fixat la llengua base del grup de 3 anys a partir de les sol·licituds de preinscripció presentades un any abans, i no de les matrícules finalment formalitzades ni de la composició real del grup. Segons El Tempir, aquest criteri acaba desvirtuant la voluntat efectiva de les famílies i buida de contingut el dret d'elecció que la mateixa llei diu protegir.

Per a l'entitat, aquest cas se suma al denunciat anteriorment al CEIP Candalix d'Elx i evidencia que l'aplicació de la Llei de llibertat educativa està generant disfuncions administratives i vulneracions dels drets lingüístics de les famílies que opten pel valencià. Adverteix que, si aquest criteri es consolida, qualsevol grup que hagi iniciat la seva escolarització en valencià podria veure modificada la llengua d'ensenyament sense que les famílies afectades hagin pogut decidir-ho.

Per tot plegat, El Tempir demana a la Conselleria d'Educació que rectifiqui la decisió adoptada al CEIP San Antonio de la Foia, permeti a les famílies votar la llengua base dels seus fills i garanteixi la continuïtat de l'ensenyament en valencià del grup afectat.

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