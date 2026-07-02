Les entitats impulsores de la reivindicació d'una línia d'autobús directa entre Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Barcelona han reclamat formar part del procés institucional obert per millorar la connexió entre els tres municipis i la capital catalana. En un comunicat conjunt, denuncien la manca d'informació sobre les darreres actuacions dels ajuntaments i fan una crida a la transparència, la participació i el treball compartit entre administracions i societat civil.
La nota està signada per Canet Connecta Bus, Gent per Canet, l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar i la Coordinadora Preservem el Maresme, entitats que durant els darrers mesos han liderat una campanya ciutadana per reclamar una millora del transport públic a la zona.
Les organitzacions recorden que entre els mesos de febrer i abril van recollir més de 7.000 signatures en suport d'una línia directa amb Barcelona: 3.600 a Canet de Mar, 1.900 a Arenys de Mar i 1.800 a Arenys de Munt. Posteriorment, aquestes signatures es van presentar als ajuntaments i a la Sindicatura de Greuges, mentre diversos consistoris aprovaven mocions favorables a la iniciativa.
Les entitats valoren positivament que els tres ajuntaments hagin començat a treballar conjuntament per donar resposta a aquesta demanda ciutadana. Tanmateix, lamenten haver conegut aquestes actuacions a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, sense haver rebut cap informació directa ni haver estat convocades a participar en les reunions o a conèixer els acords adoptats.
Segons expliquen, la mobilització ciutadana ha estat decisiva per situar aquesta reivindicació a l'agenda política i institucional. Per aquest motiu, defensen que qualsevol avenç s'ha de construir «de manera conjunta i transparent» entre les administracions, les forces polítiques i les entitats que han impulsat la campanya des dels seus inicis.
El comunicat subratlla que la demanda d'una nova línia d'autobús «no és, ni ha de ser, patrimoni de cap govern ni de cap partit polític», sinó el resultat d'un treball col·lectiu de la societat civil que posteriorment ha estat assumit per les institucions. En aquest sentit, rebutgen qualsevol actuació unilateral o qualsevol intent de capitalitzar políticament els avenços que es puguin produir.
Les entitats reiteren la seva voluntat de continuar col·laborant amb els tres consistoris des del respecte mutu i la transparència. Amb aquest objectiu, anuncien que durant els pròxims dies sol·licitaran una primera reunió conjunta amb els representants dels governs municipals per conèixer de primera mà l'estat de les gestions i establir un espai estable de coordinació que permeti definir un full de ruta compartit.
Per als col·lectius impulsors, la millora de la connectivitat entre Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Barcelona només serà possible si es manté l'esperit de col·laboració entre institucions i societat civil que ha fet possible convertir aquesta reivindicació en una demanda àmpliament compartida pel territori.