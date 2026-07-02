La Favb reclama que Barcelona deixi de prioritzar els macroesdeveniments per damunt dels barris

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha aprofitat la sortida del Tour de França des de la capital catalana, els dies 4 i 5 de juliol, per qüestionar el model de ciutat que, al seu parer, prioritza els grans esdeveniments internacionals per damunt de les necessitats dels barris. L'entitat considera que Barcelona es presenta aquests dies com la capital de la bicicleta mentre continua sense consolidar una política decidida de mobilitat sostenible per al dia a dia.
Segons la Favb, el Tour posa de manifest una contradicció evident: la ciutat es projecta internacionalment com un referent de la mobilitat ciclista, però la legislatura ha estat marcada per un escàs creixement de la xarxa de carrils bici i per la manca d'impuls de mesures permanents en favor d'una mobilitat més sostenible. «No es pot vendre com a símbol allò que no s'està construint al carrer», resumeix el comunicat.
L'entitat denuncia igualment que el veïnat de la Sagrada Família torna a assumir les conseqüències d'un macroesdeveniment internacional. Les restriccions de mobilitat, els talls de circulació i les limitacions d'accés als barris se sumen a una situació que la Favb considera cada vegada més habitual. Recorda que ja va passar durant la visita del papa i sosté que les administracions només reforcen de manera extraordinària el transport públic, la seguretat o els serveis municipals quan la ciutat acull esdeveniments de gran projecció.
Per a la federació veïnal, aquest és precisament un dels principals problemes del model actual: les millores que el veïnat reclama durant tot l'any només arriben de manera puntual quan Barcelona es converteix en aparador internacional, mentre que un cop finalitzats aquests esdeveniments els barris tornen a conviure amb les mancances habituals.
La Favb també qüestiona el destí dels recursos públics. Recorda que el contracte per acollir la sortida oficial del Tour amb Amaury Sport Organisation (ASO) ascendeix a 9,68 milions d'euros i que les administracions catalanes han destinat 9,5 milions més a l'organització d'activitats i dispositius vinculats a la prova, dels quals 4,4 milions corresponen a l'Ajuntament de Barcelona. L'entitat critica que una part d'aquests recursos provingui de la taxa turística, que considera que hauria de servir per reduir les conseqüències de la massificació turística i no per promocionar nous reclams internacionals.
En aquest sentit, sosté que Barcelona no necessita augmentar la seva projecció exterior perquè ja és una ciutat àmpliament coneguda arreu del món. Al contrari, considera que continuar alimentant la marca Barcelona només contribueix a incrementar la pressió turística que suporten els barris.
Més enllà de les afectacions puntuals que provocarà el Tour, la Favb insisteix que el debat és de fons. L'entitat reclama que les millores extraordinàries en transport públic, mobilitat i seguretat que s'activen durant els grans esdeveniments es converteixin en serveis permanents al servei de la ciutadania. Igualment, demana que la taxa turística es destini prioritàriament a compensar els impactes socials i urbans del turisme, amb una major corresponsabilitat dels grans operadors que se'n beneficien.
Per a la Favb, la ciutat ha de deixar de funcionar com un aparador internacional i recuperar una política que situï els barris al centre. En aquest sentit, considera que el Grand Départ del Tour hauria de marcar també l'inici d'un canvi de model urbà que prioritzi la mobilitat sostenible, els serveis públics i el dret de la ciutadania a viure una Barcelona pensada per als qui hi viuen i hi treballen cada dia, i no només per als qui la visiten de manera puntual.